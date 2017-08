Timpul pretios al persoanelor mature, un poem de Mário de Andrade

Timpul pretios al persoanelor mature

Am numarat anii mei si am descoperit ca am mult mai putin timp de trait decat am trait pana acum.

Ma simt precum acel copil care a castigat o punga de bomboane si pe primele le-a mancat fara oprire, dar cand si-a dat seama ca i-au mai ramas atat de putine, a inceput sa le savureze cu calm.

In fond, nu mai am timp pentru sedintele interminabile unde se discuta de statute, de reguli, de proceduri si norme interne stiind ca nu va iesi nimic...

In fond, nu mai am timp sa suport persoane absurde, care in ciuda varstei anagrafice, nu au crescut inca.

In fond, nu mai am timp sa negociez cu mediocritatea. Nu vreau sa ma aflu la intalniri unde se expun persoane supradimensionate de egoul lor.

Nu ii tolerez pe manipulatori si pe oportunisti. Ma deranjeaza invidiosii care incearca sa-i discrediteze pe cei mai priceputi, pentru a le lua locul, imita talentul si fura succesele.

Urasc, daca mi se intampla sa vad, defectele care genereaza lupta pentru un post important.

Persoanele nu discuta continutul, abia daca citesc titlurile.

Timpul meu este prea redus pentru a discuta titlurile.

Vreu esenta, sufletul meu se grabeste...

Nu mai am prea multe bomboane in punga...

Vrau sa traiesc alaturi de oameni plini de umanitate, de multa umanitate.

Care stiu sa surada in fata propriilor erori.

Care nu se umfla de succese.

care nu se considera alesi, cu mult inainte de a fi.

Care nu renunta in fata propriilor responsabilitati.

Care apara demnitatea umana si care isi doresc sa fie numai de partea cinstei si a adevarului.

Important este ca prin ceea ce faci, viata sa merite cu adevarat sa fie traita.

Vreau sa ma inconjor de oameni care stiu sa ajunga la inima celorlalti oameni...

Oameni pe care durele lovituri ale vietii i-au invatat cum sa creasca cu subtile atingeri ale sufletului.

Da... ma grabesc... sa traiesc cu intensitatea pe care numai maturitatea mi-o poate darui.

Vreau sa nu risipesc niciuna dintre bomboanele care mi-au ramas...

Sunt sigur ca vor fi mult mai savuroase de cele pe care le-am mancat pana acum.

Obiectivul meu este de a ajunge multumit in sfanta pace cu ai mei si cu propria constiinta. Sper ca si tu o stii, pentru ca intr-un mod sau altul, oricum vei ajunge...