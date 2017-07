Actrita, inzestrata cu o forta creativa surprinzatoare, reuseste in filmul Octav sa ne aminteasca de dorul inocent si usor zglobiu al primului zbucium sufletesc, dragostea. Actorul Alexandru Mandu intervine complementar in acest traseu al iubirii timpurii, adaugand un plus de sensibilitate personajului Octav din adolescenta.

Impreuna, cei doi ne amintesc de prima dragoste, de acel sentiment pur si nealterat de valtoarea si obstacolele vietii.

Lungmetrajul Octav, aflat in regia lui Serge Ioan Celebidachi, este o coproductie Romania — Marea Britanie, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, iar producator este Adela Vrinceanu Celebidachi. Din distributia filmului fac parte nume importante ale cinematografiei romanesti: Marcel Iures, Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Silviu Biris si multi altii.

Dana Rogoz s-a remarcat de la o varsta frageda pe scena artistica, mai intai la Teatrul Evreiesc de Stat, urmand apoi o cariera in televiziune unde a fost protagonista in mai multe seriale. La 9 ani era Abramburica in serialul TV cu acelasi nume, difuzat atunci de TVR. In anul 2003 a interpretat rolul Ioanei in filmul Dulcea sauna a mortii, in regia lui Andrei Blaier. In perioada 2002-2007 a jucat in mai multe seriale difuzate de Pro TV: La Bloc, Fete cu lipici si State de Romania. In ceea ce priveste teatrul, Dana Rogoz a jucat in spectacolul Diobuk la Teatrul Evreiesc de Stat, in 1994 in regia Catalinei Buzoianu, respectiv in 2017 in regia lui Chris Simion i in spectacolul Mecanica Inimii tot in regia lui Chris Simion la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra in 2014, precum si in alte teatre private precum: Teatrul de pe Lipscani sau Godot Cafe.

Alexandru Mandu, actor de teatru si film, joaca in teatrul independent la mai multe teatre din Bucuresti precum, Teatrul Coquette, Godot Cafe, La Scena si In Culise.

Mai multe detalii despre filmul OCTAV se gasesc si pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/filmul.octav