Caravana TIFF duce filmele bune in peste 15 orase din tara

Caravana Filmelor TIFF revine in aceasta vara, pentru a opta editie, cu un program de filme noi, premiate, proiectate in aer liber pentru publicul din peste 15 orase. Ecranul urias al Caravanei va fi amplasat in parcuri, piete publice, amfiteatre si gradini de vara, de la mijlocul lunii iulie, pana in septembrie. Spectatorilor li se pregatesc comedii, drame, thrillere animatii, filme premiate in marile festivaluri si succese de casa. Intrarea este libera.

Pe harta Caravanei se afla orase precum Iasi (16 – 17 iulie), care deschide seria proiectiilor in Piateta de Patinoar din Parcul Palas, Carei (25-26 iulie), Satu Mare (28 – 30 iulie), Arad (4-6 august), Nasaud (4-6 august), Oradea (15-16 august), Brasov (18-20 august), Fagaras (18-20 august), Medias (21-22 august), Galati (23-25 august), Deva (27-29 august), Timisoara (31 august-5 septembrie), Sf. Gheorghe (12-13 septembrie), Ploiesti (19-20 septembrie). Programul complet al Caravanei va fi actualizat in permanenta pe www.tiff.ro.

Publicul va avea ocazia sa vada Gloria/ Glory (r. Kristina Grozeva, Petar Valchanov), recompensat cu Mentiunea speciala a Juriului la TIFF, povestea unui barbat care gaseste milioane de leva pe sine, le preda statului si se trezeste ca obtine in schimb un ceas stricat, Dalida (r. Lisa Azuelos), drama biografica bazata pe viata legendarei cantarete, Nebune de fericire/ La pazza gioia (r. Paolo Virzì), un film exuberant adus de la Cannes despre prietenia plina de surprize dintre doua femei care se cunosc intr-o clinica de psihiatrie, sau Dumnezeu sa ne ierte/ Que Dios nos perdone (r. Rodrigo Sorogoyen), un thriller captivant plasat in Madrid, multi-premiat in ultimul an.





Povestea iubirii - r. Radu Mihaileanu

Spectatorii se vor delecta urmarind comedia Complet straini/ Perfetti sconosciuti (r. Paolo Genovese), despre un grup de prieteni care decid sa-si lase la iveala secretele ascunse in telefoanele mobile, cu efecte dintre cele mai neasteptate. Un film puternic, (M)ucenicul (r. Kirill Serebrennikov) este drama unui adolescent din Rusia care-si confrunta apropiatii folosind Biblia ca arma.

Povestea iubirii, noul film al lui Radu Mihaileanu, partial filmat in Romania, cu vedete ca Derek Jacobi, Gemma Arterton, Sophie Nelisse si Eliot Gould in distributie, va putea fi vizionat in aer liber alaturi de Planeta Petrila (r. Andrei Dascalescu), distins cu Premiul Publicului pentru film romanesc la TIFF, Ultimul caldarar, regizat de fotograful Cosmin Bumbut si Elena Stancu si recompensat cu Premiul pentru debut la TIFF, Varza, cartofi si alti demoni (r. Serban Georgescu), un documentar despre situatia tragi-comica a agriculturii romanesti, La drum cu tata (r. Anca Miruna Lazarescu), Vara s-a sfarsit (r. Radu Potcoava), comediile Afacerea Est (r. Igor Cobileanski) si Doua lozuri (r. Paul Negoescu), sau thriller-ul Caini (r. Bogdan Mirica).





Perfetti sconosciuti - r. Paolo Genovese

Detalii: www.tiff.ro si www.facebook.com/caravanatiff.