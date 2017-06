Bucharest International Film Festival 2017 anunta filmele intrate in competitie

Editia din 2017 a Festivalului International de Film de la Bucuresti include competitia de filme de lung-metraj, competitia de scurt-metraje romanesti, Focus Coreea – in care sunt proiectate doua filme sud-coreene actuale si proiectii speciale de filme din cinematografia recenta europeana si autohtona. Toate filmele inscrise in competitie sunt difuzate in premiera in Romania si nu au distribuire in tara.

Dincolo de premii, distinctii si actori remarcabili, filmele selectionate pentru aceasta editie tind sa surprinda, sa uimeasca si sa genereze dileme interioare, pentru ca arta, mai ales cinematografica, inseamna in primul rand schimbare de mentalitati si de paradigma.

Filmele de lung-metraje intrate in competitia BIFF 2017

Cele 6 lung-metraje din competitie aduc in prim-plan povesti de viata aparent banale, dar halucinante la o analiza profunda, prin resorturile interioare care le genereaza si contextul cultural si social, absolut diferit, in care se desfasoara. Filmele intrate in competitie provin din colturi diverse de lume, o calatorie fascinanta care incepe in Franta, continua in Senegal, zboara spre Japonia, poposeste in Argentina si Brazilia, pentru a se incheia in mod surprinzator in Caucazul de Nord din Rusia.

Lungmetrajele intrate in competitie si alese de selectionerul festivalului, Sylvain Auzou, sunt urmatoarele:

• • Before We Vanish (Japonia 2017), in regia lui Kiyoshi Kurosawa,

• • Balloons (Argentina, 2016), in regia lui Mariano Gonzalez, premiat la Mar del Plata IFF 2016 cu premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film argentinian si la Cosquín IFF 2017 (Argentina) cu premiul publicului,

• • Closeness (Rusia, 2017), regizat de Kantemir Balagov, si recent premiat la Festivalul International de Film de la Cannes cu distinctia FIPRESCI Prize, in cadrul selectiei Un Certain Regard.

• • Gabriel and the Mountain (Brazilia/Franta, 2017), in regia lui Fellipe Barbosa, premiat la Cannes anul acesta cu premiul France 4 Visionary Award & Gan Foundation Support for Distribution,

• • Strange Birds ( Franta, 2017) regizat de Elise Girard, film proiectat in sectiunea FORUM a Festivalului International de la Berlin de anul acesta,

• • Wulu (Franta/Senegal 2017), regizat de Daouda Coulibaly, regizor distins la Dubai International Film Festival 2011 - Muhr Asia Africa cu premiul special al juriului.

Toate cele 6 filme din competitie pot fi vazute in premiera si in reluare, iar cinematografele in care acestea vor rula sunt Cinema Elvira Popescu si Cinema Muzeul Taranului.

Competitia de scurtmetraje| BIFF 2017 sustine cu mandrie cinematografia romaneasca, aceasta editie aducand in premiera sectiunea de proiectii romanesti.

Competitia de scurtmetraje romanesti include opt filme absolut savuroase despre situatii si reactii complet neasteptate, care nu aduc solutii sau raspunsuri, ci mai degraba genereaza reflectii si dileme numai bune de abordat cu sine si cu ceilalti. Cele doua calupuri de scurtmetraje romanesti pot fi vizionate joi, 29 iunie, de la ora 19 si simbata, 1 iulie, de la ora 19.30 la Cinema Muzeul Taranului si in reluare duminica, 2 iulie, de la ora 15.30.

Seria de proiectii de scurtmetraje romanesti este completata cu doua filmede lungmetraj, anume "Dublu", in regia lui Catrinel Danaiata, si Ana Mon Amour, in regia lui Calin Peter Netzer, film premiat anul acesta la Berlinale cu Ursul de Argint pentru montajul realizat de Dana Bunescu.

Programul complet de proiectii si evenimente este disponibil pe site-ul Festivalului. Informatii in timp real gasiti pe pagina de Facebook BIFF 2017 - https://www.facebook.com/BucharestInternationalFilmFestival/.