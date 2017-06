O fetita de 10 ani ii da replica lui Marcel Iures

O fetita de 10 ani, descoperita pe Facebook, in urma unei campanii nationale de selectare, ii da replica celebrului actor Marcel Iures, in lung metrajul intitulat 'Octav'.

Filmul “Octav” marcheaza debutul Alessiei Tofan in cinematografie, fetita in varsta de 10 ani care a primit rolul principal feminin, interpretand-o pe Ana, prima iubire, din copilarie, a personajului principal masculin.

Descoperirea Alessei Tofan pentru acest rol s-a facut in urma unei ample campanii de casting desfasurata la nivel national, timp de 8 luni, si promovata pe Facebook, iar interpretarea de exceptie a rolului deosebit de complex, a reprezintat pentru Alessia un nucleu cu multiple posibilitati de expunere a performantei sale actoricesti, in mass-media internationala si nationala. Pentru ca numele Alessiei a aparut deja mentionat in publicatiile straine de specialitate, in contextul anuntarii inceperii filmarilor:

„Alessia are un talent innascut. A fost o placere sa lucrez cu ea, a dat dovada de un profesionalism rar intalnit si sunt convins ca va avea o cariera extraordina”, a declarat regizorul filmului, Serge Celebidachi, referitor la colaborarea cu Alessia.

Despre Alessia Tofan

Pe langa performantele actoricesti de care a dat dovada la filmari, in viata sa reala, Alessia este un copil cu rezultate scolare de exceptie, numarand pana la varsta de 10 ani:

• numai calificative de FB in clasele I, II si III;

• locul I la Limba Romana, in cadrul fazei nationale in clasa a III-a;

• in anul scolar 2015- 2016 a fost numita Elev de Onoare al Avenor College;

• la exemenele Cambridge a obtinut punctaj maxim

Despre filmul OCTAV

Octav este cel mai nou film al regizorului Serge Ioan Celebidachi, un lung metraj care ne poate ajuta sa ne reamintim cine suntem cu adevarat si sa ne facem curaj sa ne exploram trecutul.

"Octav" este o drama care exploreaza teme universale precum timpul, nostalgia si dragostea.

Din distributia filmului mai fac parte nume importante ale cinematografiei romanesti printre care Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Mihai Dinvale, Maria Obretin.

"Octav" este o coproductie Romania — Marea Britanie, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, iar producator este Adela Vrinceanu Celebidachi.

Filmul va avea lansarea oficiala in cinematografe pe data de 6 octombrie 2017.

Credit foto: Adi Marineci