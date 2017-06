5 zile cu filme de calitate la Bucharest International Film Festival

BIFF – Bucharest International Film Festival

Evenimentul este o incursiune culturala in specificul si identitatea unor comunitati diverse, o competitie profesionala de idei, tehnici si cadre, dar mai ales o ocazie unica de descoperi filme uluitoare sau scurtmetraje experimentale, multe memorabile. Pe scurt, o calatorie fantastica in arta cinematografica a lumii, invaluita in aromele de tei si praf ale Bucurestiului.

Filme – evenimente ale Festivalului

„Filmul The Secret Scripture” deschide editia din acest an a Festivalului. O productie irlandeza in regia lui Jim Sheridan, filmul aduce in prim-plan doua figuri de referinta din diferite generatii ale cinematografiei: Vanessa Redgrave, distinsa cu numeroase premii precum Oscarul pentru cea mai buna actrita in rol secundar, Globul de Aur pentru cea mai buna actrita (drama) sau Globul de Aur pentru cea mai buna actrita in rol secundar (TV) si Rooney Mara, nominalizata pentru cea mai buna actrita la Premiul Oscar (2011), la Cannes si la Globul de Aur (2015). Cele doua sunt secondate de Theo James, Eric Bana si Omar Sharif jr.

Filmul prezinta povestea lui Roseanne McNulty, o femeie frumoasa si vibranta in tinerete, care isi petrece cea mai mare parte a vietii inchisa intr-un spital de boli mintale din Irlanda rurala, de atat de mult timp incat nimeni nu isi mai aminteste motivul pentru care a fost internata. Se pare ca exista insa un jurnal secret, capabil sa dezlege misterele acestei povesti.

Pentru seara de inchidere a Festivalului, organizatorii au pregatit filmul Road to Mandalay (2016), o coproductie Taiwan, Franta, Germania si Myanmar regizata de Midi Z si distinsa cu numeroase premii la festivalurile de la Venetia, Toronto, Bruxelles. Filmul vorbeste despre destinele a doi imigranti, Lianqing si Guo, doi oameni cu personalitati diferite, dar legati de un destin comun, amândoi in cautarea unei vieti mai bune in Thailanda, o tara cu vise uneori implinite, dar adesea zdrobite.

Juriul Festivalului BIFF 2017 reuneste nume precum Brontis Jodorowsky – actor chilian si director de teatru la Paris, Carla Vulpiani - director de programe la Festivalul International de Film de la Milano, Franziska Petri – actrita de origine germana, aclamata pentru extraordinara performanta in Izmena – Betrayal, in regia lui Kirill Serebrennikov, Laurentiu Damian - regizor de film documentar si de fictiune, critic de film, doctor in cinematografie si media si Paolo Genovese – regizor si scenarist italian, distins in 2016 cu Premiul pentru cel mai bun scenariu in cadrul Festivalului de film Tribeca si Cel mai bun film in cadrul premiilor David di Donatello, pentru filmul Perfect Strangers.

Li se alatura juriul de critici de film format din Manuela Cernat – profesor universitar la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica Ion Luca Caragiale, Giulia Dobre – antropolog vizual la Radio România, si Ionut Mares – jurnalist si critic de film si totodata selectionerul competitiei Festivalului de Film European Ceau, Cinema! de la Timisoara si al competitiilor de scurtmetraje ale Festivalului International de Film Independent ANONIMUL de la Sfântu Gheorghe.

Lucian Pintilie – filmul intre pagini de carte

BIFF 2017 prilejuieste lansarea cartii – eveniment a regizorului Lucian Pintilie, "Bricabrac" – o editie revizuita si adaugita de autor. Cartea, publicata de editura Nemira, a fost declarata „cea mai buna carte straina” de catre Sindicatul Criticilor de Cinema din Franta in 2010 si include povesti ale marilor spectacole si filme ale regizorului Lucian Pintilie, dar si confesiuni, pagini de jurnal de regie si cronici de film. Lansarea are loc joi, 29 iunie, la Cinema Elvira Popescu, in cadrul unui eveniment deschis la 17.30 cu proiectia filmului Tertium non datur si continuat cu o discutie despre carte in prezenta autorului. Discutia este moderata de Monica Andronescu si se bucura de prezenta unor invitati speciali, precum Mihai Chirilov, Marie-France Ionesco, Corneliu Porumboiu, Victor Rebengiuc, Andrei Serban, Corina Suteu.

Identitatea vizuala de anul acesta este realizata de Pink Stripe Group, Chainsaw Europe si The Brewery. “Pornind de la numarul acestei editii - a 13-a, am combinat look-ul minimalist al posterelor de cinema cu elemente de design românesc si cu o tusa de superstitie, valabila nu numai in Bucuresti”, au declarat cei care semneaza conceptul si realizarea posterului.

Incepand din acest an, directorul creativ al festivalului este Dan Draghicescu.

BIFF 2017 este sustinut de Primaria Capitalei prin ARCUB, de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, de Institutul Cultural Român, de Centrul National al Cinematografiei (CNC) si Dacin Sara.

Organizat de Fundatia CHARTA, BIFF 2017 are loc cu sprijinul Ambasadei Republicii Coreea la Bucuresti, al Ambasadei Frantei, al Institutului Francez, al Institutului Italian de Cultura si al Muzeului Taranului Roman, sub Inaltul Patronaj al Altetei Sale Regale, Principele Radu al Romaniei