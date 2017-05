Baletul Preljocaj in turneu in Romania in deschiderea Francedanse Orient-Express

In cadrul programului FranceDanse Orient-Express, initiat de Institutul Francez din Paris, care se va desfasura in 13 tari din Europa de Est si Sud-Est, printre care si Romania, Grupul Urban de Interventie dansanta/Baletul Preljocaj va putea fi vazut de public, mai intai la Timisoara pe 23 si 24 mai (orele 21:00), in cadrul Festivalului Fest-FDR, iar apoi la Bucuresti, pe 25 si 26 mai, la orele 19:00, in Piata Roma.

Spectacolul, conceput ca o interventie in spatii urbane, prezinta o selectie de fragmente din spectacolele create de Angelin Preljocaj, de la cele care l-au facut celebru la sfarsitul anilor 80, pana la cele mai recente:

Peurs Bleues (1985)

Personne n’épouse les méduses (1999)

La Fresque (2016)

La Stravaganza (1997)

L’Anoure (1995)

Suivront mille ans de calme (2010)

Paysage après la bataille (1997)

Fragmentele din spectacolele sale releva inclinatia lui Preljocaj spre o scriitura coregrafica exigenta, rigoarea si inventivitatea formala, totul conjugandu-se cu dorinta de a face dansul o disciplina accesibila tuturor.

Creat in 1998, Grupul Urban de Interventie dansanta/Baletul Preljocaj traverseaza orase si scoate dansul din salile de spectacol, aducandu-l in locuri neasteptate din spatiul public (in gari, in piete si in curtea scolilor), tocmai pentru a oferi publicului larg posibilitatea de a descoperi sau a redescoperi dansul contemporan.

Tocmai din acest motiv, locul ales pentru acest performance, organizat in parteneriat cu ArCuB, ofera o posibilitate de interactiune atat cu spatiul urban din Bucuresti, cat si cu publicul prezent.

Compus astazi din 24 de balerini permanenti, Baletul Preljocaj este instalat din octombrie 2006 in Pavillon Noir, la Aix-en-Provence. Este un loc dedicat in intregime dansului, al carui director artist este celebrul coregraf francez Angelin Preljocaj, unul dintre cei mai activi creatori din domeniul dansului contemporan, care imbina baletul clasic si refexia asupra unor forme mai moderne ale dansului.

Accesul la acest eveniment este liber.

Pentru mai multe informatii: www.facebook.com/FranceDanseRomania/?fref=ts

Organizatori: Ambasada Frantei in Romania, Institutul Francez din Romania, ArCuB si Primaria Municipiului Bucuresti

Partener: Centrul National al Dansului Bucuresti

Parteneri media principali: RFI Romania, Radio Romania International, Agerpres, TVRi

Parteneri media: Digi Cult, Igloo, Revista Arte si Meserii, Phoenix Media, liternet.ro, IQool, Meanwhile in Bucharest, Bucharest City App

FranceDanse Orient-Express va permite unui public foarte larg din cinci mari orase din Romania sa descopere spectacole de dans ale unor coregrafi francezi recunoscuti sau emergenti, prin propuneri transdisciplinare si forme performative in dialog cu spatiul urban, video, muzica si creatie sonora, arhitectura si patrimoniu.

Pentru prima data, FranceDanse se va desfasura in mai multe tari, in Europa de Sud-Est (Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Grecia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Romania, Serbia, Slovenia, Turcia si Ungaria) implicand 8 companii franceze, 30 spectacole si 28 parteneriate realizate in tot atatea orase.

Evenimentele din cadrul acestui program beneficiaza de sustinerea platformei de cooperare in domeniul artelor spectacolului „Teatroskop”, initiata de Ministerul Europei si al Afacerilor externe, Ministerul Culturii si Institutul Francez din Paris.

Foto homepage: Pixabay