Cele mai bune filme pentru copiii mici si mari revin primavara aceasta la KINOdiseea Altfel!

KINOdiseea, unul dintre cele mai mari festivaluri de filme pentru publicul tanar din Europa Centrala si de Sud-Est, are in premiera anul acesta o editie intermediara, in cadrul saptamanii Scoala Altfel, intre 15 - 21 mai, atat in Bucuresti, la Cinema Muzeul Taranului si Hollywood Multiplex dar si in Arad, la Cinema Arta, in Cluj, la Cinema Dacia si in Pitesti, la Cinema Trivale.