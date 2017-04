Doru Davidovici - Visul dintre doua zboruri

In data de 20 aprilie se implinesc 28 de ani de la ultima decolare a celui care a fost pilotul scriitor Doru Davidovici. Generatiile anilor '70 - '80 si-au cladit vise din cartile sale. Sfidand securitatea si rigorile impuse de regimul comunist, Davidovici a transformat un loc anost din Campia Baraganului in escadrila de elita a pilotilor romani de vanatoare. S-a contopit cu avionul sau, iar zborul l-a transformat in Arta de a fi.

Doru Davidovici este adesea considerat un Saint-Exupéry in peisajul literar autohton, nu doar datorita tragicului destin care ii leaga, cat mai ales, operei scriitoricesti pe care a lasat-o posteritatii.

Atunci cand evadarile din cotidian impletesc culorile cerului cu inaltele cote ale fanteziei, atunci se naste cu adevarat aventura!

Doru Davidovici era un rafinat observator al realitatilor specifice in care a trait, un aviator care in zilele sale de concediu alegea sa imbrace haina unui neinfricat amiral. Pasiunea pentru zbor, setea de explorare si cunoastere a Dudulinei - curioasa lui nepoata care la doar cinci ani cunoaste deja secretul magic inchis intr-o banala cutie cu cera de parchet - sunt ingredintele absolut necesare pentru a patrunde in fascinanta Lume a Visului: "Insula nevazuta" sau "Insula Oamenilor cu Pantaloni din Panza de Corabie". Si, spre completarea tabloului, preaiubitul Ringo, un inteligent caniche vorbaret, care cu urechile-i fluturande infrunta momente incarcate de suspans din tinuturi necunoscute, alaturi de eroii sai.

Doru si iubitul sau cocker, Tom - foto credit: Florin Topolean

Incursiune in opera lui Doru Davidovici

"Insula Nevazuta" este o poveste pentru mari si mici, o lume fascinanta descrisa cu aplomb in doar 111 pagini, osciland intr-un dozaj perfect, intre un realism aprope scandalos si o debordanta fantezie nascuta din reveria visului din inaltimi - flydreaming. A unui vis in care crezi total.

- Ce ai vrea?

- Sa nu vad, si sa nu ma vada decat cei care cred in mine, in povestile mele.

Daca adaugam ca multe dintre aceste pagini de aventura au fost scrise, potrivit martorilor, chiar in celula de alarma, autorul se deconspira de la sine celor avizati: DD!

Eu am o profesie afurisita. Cea mai minunata si cea mai risipitoare: zborul. Nu ramane nimic din el; aer, traiectoriile care se sterg, doar uneori cate o dara alba sapata in cerul albastru. Stiu sa fac viraje, loopinguri, sa lansez rachete...

[...] Eu sunt aviator. E ceva in noi care ne indeamna sa fim aviatori... sa cautam pamanturi necunoscute... sa urcam pe munti inalti.

MiG 21 deasupra Bratului Borcea - Photo credit: Beia Zenove

Acestea sunt titlurile operei lui Doru Davidoici, o opera care hraneste imaginatia iubitorilor de aventura si poezie:

Caii de la Voronet (1973 si 2015)

Ultima aventura a lui Nat Pinkerton (1975)

Insula nevazuta (1976 si 1993)

Zeita de oricalc (1977)

Intrarea actorilor (1977)

Celula de alarma (1979)

Culoarea cerului (1981)

Aripi de argint (1983)

Lumi galactice (1986) - Colegii mei din nestiut (1992)

V de la Victorie (1987)

