Un tribut adus coregrafei Iris Barbura, SPECTACOL EVENIMENT la Centrul National al Dansului

Tribut, unei mari coregrafe: Iris Barbura

Spectacolul „Tribute to Iris Barbura”, in coregrafia lui Beth Soll si evenimentele conexe dedicate coregrafei se vor desfasura in data de 25 aprilie, incepand cu ora 19:30, in Sala Stere Popescu – CNDB.

Dansatoarea si coregrafa de origine romana Iris Barbura (1912–1969) a fost activa la Bucuresti, Berlin si, mai tarziu, Ithaca (SUA), iar cariera ei a influentat dansul contemporan la nivel international. Iata de ce, evenimentul este deosebit de important nu doar pentru scena dansului ci si pentru cultura colectiva romaneasca, pentru ca acest demers restaureaza memoria lui Iris Barbura, aceasta mare artista de origine romana.





Iris Barbura dans cu masti, 1946, Foto: Autor necunoscut, courtesy Katja Meirowsky, Reinhard und Marianne Lippeck, Hermann Vinke Collection

Spectacolul "Tribute to Iris Barbura" va fi urmat si de soloul "Iris", creat de coregrafa americana Beth Soll in amintirea profesoarei sale de dans Iris Barbura.

De asemenea, deosebit de importanta pentru demersul de a plasa imaginea unei femei importante pentru cultura romneasca, Iris Barbura, in mentalul nostru colectiv, o reprezinta si lansarea cartii "Tribute to Iris Barbura", co-editata de CNDB si Deutsches Tanzarchiv din Köln. Autorii Corina Cimpoieru, Agnes Kern si Igor Mocanu s-au angrenat in aceasta insemnata munca de documentare si arhivare a vietii coregrafei.

Imagine din spectacolul "Tribute to Iris Barbura"; coregrafia Beth Soll; Foto: CNDB, Alina Usurelu

La Berlin, de Ziua Internationala a Dansului (29 aprilie) este celebrata Iris!

Reprezentatia de la Bucuresti premerge deschiderea amplei expozitii retrospective omonime, ce va avea loc la Berlin, in spatiul de la Camaro Haus, incepand cu 29 aprilie 2017. Vernisajul va fi precedat, pe 28 aprilie 2017, de premiera berlineza a spectacolelor „Tribute to Iris Barbura” si „Iris”, ce va avea loc in acelasi spatiu, de la ora 19:30. Derularea spectacolului la Berlin si realizarea cartii au beneficiat de sprijinul Institutului Cultural Roman din Bucuresti si a Rumänisches Kulturinstitut din Berlin.

Proiectul Tribute to Iris Barbura este rezultatul colaborarii dintre CNDB, Deutsches Tanzarchiv Köln si Fundatia Alexander si Renata Camaro, iar prezentarea la Berlin a expozitiei si spectacolului omonim confirma impactul international al artei lui Iris Barbura.

Urmariti si pagina de Facebook a evenimentului: Tribute to Iris Barbura