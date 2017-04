Tribute to Iris Barbura, de la Bucuresti la Berlin

Centrul National al Dansului Bucuresti (CNDB) si Fundatia Alexander si Renata Camaro organizeaza intre 25 aprilie si 15 iulie 2017 o serie de evenimente dedicate coregrafei avangardiste de origine romana Iris Barbura, in orasele Bucuresti si Berlin.

Pe 25 aprilie 2017, de la ora 19.30, la Sala Stere Popescu din Bulevardul Marasesti 80-82, sunt programate spectacolele Tribute to Iris Barbura, in coregrafia artistei americane Beth Soll, si soloul Iris, creat de Beth Soll in amintirea profesoarei sale de dans, Iris Barbura. In aceeasi seara va avea loc prezentarea cartii Tribute to Iris Barbura, co-editata de CNDB si Deutsches Tanzarchiv din Köln (autori: Corina Cimpoieru, Agnes Kern si Igor Mocanu).

Reprezentatia de la Bucuresti precede premiera berlineza a spectacolelor Tribute to Iris Barbura si Iris, care va avea loc pe 28 aprilie 2017, de la ora 19.30, in spatiul Camaro Haus al Fundatiei Alexander si Renata Camaro, precum si vernisajul amplei expozitii retrospective omonime, gazduita de Camaro Haus intre 28 aprilie si 15 iulie 2017. Derularea spectacolului Tribute to Iris Barbura la Berlin si realizarea cartii beneficiaza de sprijinul Institutului Cultural Roman din Bucuresti si a Rumänisches Kulturinstitut din Berlin.

Dansatoarea si coregrafa de origine romana Iris Barbura (1912–1969) a fost activa la nivel international: Bucuresti, Berlin si, mai tarziu, Ithaca (SUA) sunt repere importante in parscursul ei. Proiectul Tribute to Iris Barbura este rezultatul colaborarii dintre CNDB, Deutsches Tanzarchiv Köln si Fundatia Alexander si Renata Camaro, iar prezentarea la Berlin a expozitiei si spectacolului omonim confirma impactul international al artei lui Iris Barbura.

Publicatia care insoteste acest proiect e conceputa ca o „carte de laborator“: ea strange pentru prima oara intre doua coperte cercetari aprofundate asupra vietii si a operei lui Iris Barbura, oferind astfel acces la o biobibliografie in care se impletesc istoria dansului romanesc si a celui german din anii 1920–1950.