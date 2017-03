110 ani de Eliade sarbatoriti cu ARCEN

ARCEN organizeaza in colaborare cu Institutul Francez din Bucuresti in perioada 30 martie – 27 aprilie seria de evenimente Eliade 110. Doua evenimente si sase trasee-culturale care vor marca 110 ani de la nasterea lui Mircea Eliade.

Joi, 30 martie, de la ora 19.00, in Atriumul Institutului Francez (b-dul Dacia nr. 77) va avea loc evenimentul Sapte plimbari prin Bucurestii lui Mircea Eliade – dialog cu Andreea Apostu, Alberto Grosescu si Edmond Niculusca. Discuția va urmari cateva repere urbane din literatura lui Eliade pe care le regasim si azi in orasul contemporan: bulevardul Bratianu, Fundația Carol si cafeneaua Corso, Calea Victoriei, Cotrocenii, strada Melodiei, Foisorul de Foc si Padurea Baneasa.

Pe 27 aprilie, de la ora 19.00, tot in Atriumul Institutului Francez (b-dul Dacia nr. 77), va avea loc evenimentul O lectura despre Ileana. Evenimentul va cuprinde lectura unor fragmente din nuvele si romane care vor ilustra ipostazele feminine din opera lui Mircea Eliade, insotita de vin si muzica pe vinil, atent aleasa de Alexandru Anghel.

In intervalul 30 martie – 27 aprilie, in fiecare sambata si duminica (1 – 2 aprilie, 8 – 9 aprilie, 22 – 23 aprilie), de la ora 17.00, ARCEN va relua intr-un format nou traseul-cultural Prin Bucurestii lui Mircea Eliade, un proiect care a adus in anul 2015 peste 5000 de participanți in doar cateva weekend-uri de plimbari. Traseul se va desfasura in cartierele istorice Mantuleasa, Sfantul Stefan si Sfinților. Plimbarile ARCEN vor impleti arhitectura si istoria acestor vechi mahalale bucurestene, povesti din copilaria lui Mircea Eliade si fragmente din literatura fantastica scrisa de Eliade in timpul exilului. Punctul de pornire al traseului va fi de fiecare data: Biserica Mantuleasa (str. Mantuleasa nr. 20).

Seria de evenimente Eliade 110 este organizata impreuna cu Institutul Francez din Bucuresti. Franța a reprezentat un factor decisiv asupra destinului lui Mircea Eliade, fiind prima sa tara de adopție in timpul exilului voit, cea care i-a deschis calea catre universalitate, ascultandu-i cursurile la École pratique des hautes études, publicandu-l si traducandu-l in limba franceza.