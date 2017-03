Evenimentul, moderat de reputatul muzicolog Valentina Sandu - Dediu, va avea loc joi, 23 martie, de la ora 19:00, in Studioul de Opera si Multimedia al Universitatii Nationale de Muzica (Strada Stirbei Voda nr. 33) si va fi transmis in direct pe EnjoyTV.ro

Ca de fiecare data, organizatorii au pregatit intermedii artistice live, de la aceasta editie nelipsind conversatiile despre actualitate in arta, muzica, valori de a fi, intrunite prin pasiunile artistului invitat.

Intrarea va fi libera, in limita locurilor disponibile, cu o rezervare in prealabil la adresa round.table.bucuresti@gmail.com

Cel de-al patrulea sezon Round Table Romania se va incheia joi, 30 martie, prin editia dedicata dirijorului Tiberiu Soare.

Initiat de UCIMR in toamna anului 2015, proiectul spectacolelor – conferinta Round Table insumeaza pana in prezent peste 30 de evenimente, cu zeci de mii de vizualizari pe internet. Incepand cu acest sezon, Round Table s-a desfasurat dupa un format itinerant, cu editii in Bucuresti, Brasov, Sibiu si Targu-Mures, completate de intermedii artistice live. Cu acest prilej, organizatorii au completat numele proiectului devenind Round Table Romania.

Publicul din mediul online este invitat sa urmareasca pe YouTube editiile integrale incepand cu primul sezon. La cel de-al patrulea, au mai fost invitati: Judith State, Horia Mihail, Irina Sarbu, Nicu Mihoc, Dan si Lia Perjovschi., Ion Bogdan Stefanescu.

„Programul Round Table Romania urmareste, si in acest sezon, promovarea artistilor romani ce s-au facut remarcati pe scenele internationale, printr-un efort de redobandire a unei mentalitati frumoase: aceea de a ne revalorifica elitele actuale romanesti.” – Valentina Sandu - Dediu

Cine este Luiza Zan?

Luiza Zan, una dintre cele mai apreciate voci ale jazz-ului autohton, este un artist versatil care calatoreste mult si isi imparte viata intre scena, familie si compozitie.

Este nascuta in Tulcea, unde a si copilarit, dar liceulul l-a facut in Piatra Neamt iar Conservatorul in Iasi. La Conservator a fost admisa fara sa fie nevoita sa dea examen pentru ca obtinuse premiul la Olimpiada de canto. Dupa cativa ani petrecuti in Bucuresti, timp in care a predat jazz vocal la Conservator in perioada 2008-2010, Luiza Zan s-a mutat in Sfantu-Gheorghe. In acest oras preda la Scoala Populara de Arte si a pus bazele propriului studio de canto.

A crescut, cum se spune, cu muzica in casa si in suflet. Mama ei a fost violonista siprofesoara la liceul de Arta din Piatra Neamt, iar bunicul era pasionat de romante si muzica traditionala.

Pasiunea pentru jazz a inceput in adolescenta, la 16 ani, cand l-a descoperit pe Nat King Cole.

Recunoasterea succesului a venit pentru Luiza Zan mai intai pe plan international. In 2003 a primit Premiul juriului la „Montreux Jazz Voice Competition”, iar anul urmator a obtinut Premiul II la acelasi festival. In tara s-a facut remarcata, tot in 2004, in componenta trupe „Slang”, cand au castigat premiului I la „Cerbul de Aur”.

Calitatile vocale ii permit Luziei Zan sa abordeze orice gen muzical. Astfel, s-au nascut colaborari cu grupul de gospel „Snaps” sau alaturi de chitaristul Sorin Romanescu, dar si imprimarea unui C.D. intitulat „Colinde si povesti de Craciun”.

In 2011 a fost desemnata „Muzicianul anului” la Gala Premiilor Jazz. A cantat alaturi de marile nume ale jazzului romanesc si international – Rick Condit, Mircea Tiberian, Romeo Cosma, Ion Baciu Jr., Armen Donelian, Jurgen Bothner, Arthur Balogh, Vlaicu Golcea, Vlad Popescu, Sorin Romanescu, Electric Brother, Jimi Cserkesz, Eddie Neumann.

Luiza Zan a lucrat la spectacolul de dans contemporan „Visa Game", cu Pascal Allio si Cosmin Manolescu; a scris muzica de film pentru „Carambol” (regia Liviu Sandulescu), „Circul vesel” si documentarul „Maria” (regia Claudiu Mitcu). Marturiseste ca are multi prieteni in lumea teatrului si a filmului. Colaboreaza cu teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe. A compus piesa „Calare” pentru spectacolul lui Radu Afrim, „Napasta” si a fost membra a juriului la una din editiile NexT Film Festival.

Luiza Zan nu este doar interpret. Este si compozitor si textier. Toate aceste calitati au fost concentrate pe albumul „Heritage”, un album de suflet despre care ii vine greu sa vorbeasca pentru ca este didicat amintirii mamei si bunicului ei, cei care i-au sustinut si dezvoltat pasiunea pentru muzica. Albumul imbina muzica jazz cu acorduri de etno-bossanova si improvizatii vocale, instrumentale, puse intr-o singura structura unitara, concentrata care genereaza sonoritati de exceptie. Este si primul album „solo” al artistei dupa alte cinci realizate prin colaborari. Pe albun se regasesc si acordurile violonistei Ioana Mardare, fosta eleva a Mariei Zan, mama Luizei.

A descoperit cu surprindere o insemnare despre jazz a mamei ei pe care nu o stia pasionata de acest gen. S-a regasit total in aceste cuvinte pline de semnificatii: „Jazz-ul este inconfortabil. Pentru ca refuza neadevarul. Ascultata neglijent, in graba, aceasta muzica aduce uneori senzatii hilare, in locul bucuriei asteptate. Jazz-ul rezolva o dilema, si anume - confruntarea dintre muzica facila si muzica serioasa. Adica, se afla la mijloc. Lectia de jazz este atunci una a... tolerantei. In jazz se brodeaza pe o tema sau cateva acorduri fundamentale, din care fiecare muzician isi creeaza opera proprie.”

La cel de-al patrulea sezon Round Table Romania, scenografia cuprinde mobilierul Delta Studio, companie implicata de peste 20 de ani in promovarea design-ului romanesc la cele mai bune standarde, alaturi de branduri renumite la nivel international. Masa in jurul careia se vor purta dialogurile cu artistii invitati face parte din colectia „Tol” creata de arh. Cristina Bulat dupa inspiratie folclorica romaneasca, proiectele arhitectului primind numeroase aprecieri in reviste de profil internationale.

La fiecare final de editie, prin parteneriatul cu Organizatia Somelierilor din Romania, publicul este invitat sa descopere o gama noua de vinuri. In Sezonul 4, vinurile aduse in prim plan fac parte din portofoliul Senator Wines – realizate 100% organic in Romania, renumite indeosebi pentru piata internationala.

Round Table Bucuresti este un proiect al UCIMR - Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania, initiat in toamna anului 2015, prin programul „Oportunitati la Tine Acasa” dedicat tinerilor muzicieni exceptionali, oferindu-le reale oportunitati de afirmare pe scenele din Romania. Arhiva completa a evenimentelor Round Table Romania este disponibila pe canalul de YouTube al EnjoyTV Romania.