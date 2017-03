Fotografia de familie, o sursa de inspiratie pentru Ana Maresescu

F64 continua proiectul „Fotografia - pasiune si meserie“ dedicat povestilor consultantilor sai cu Ana Maresescu, Training & Events Coordinator F64. Ea este o artista a portretului cu profunde valori familiale, deoarece pasiunea pentru imagine a pornit cu albumul de fotografii al familiei. In cadrele acelea a descoperit o intreaga lume care avea sa-i inspire pasiunea.

„Imi placea de mica sa petrec ore in sir in bratele bunicului meu si sa ne uitam impreuna peste fotografii. Pozele familei au fost cartea mea preferata de povesti. El se aseza la birou, eu la el pe genunchi si incepeam asa calatoria in timp. Imi amintesc si acum ca, in lipsa unui album, pozele erau impartite pe evenimente, legate cu elastic ca sa nu se amestece intre ele si tinute intr-o cutie de pantofi, ascunsa bine pe ultimul raft al sifonierului. Uite, zicea bunicul meu, aici e taticul tau pe cand era de varsta ta! Si aici, aici sunt eu! Vezi ce tanar si frumos eram?“, povesteste Ana despre copilaria ei si momentele cand a inceput sa se apropie de tainele imaginii.

Ana are in prezent un Canon 6D si, foloseste in majoritatea timpului lentile fixe de 50, 85 sau 135mm, ideale pentru portrete. Primul ei aparat a fost insa unul nefunctional, pentru care trebuia sa mimeze sunetul declansator.

„La un moment dat, am gasit in casa un aparat vechi. Nu functiona, dar pentru mine nu prea a contat acest lucru. Cand esti copil, iti poti imagina orice iti doresti, asa ca il plimbam cu mandrie agatat de gat si ma prefaceam ca fac poze. Pot spune ca acela a fost inceputul meu in fotografie. Apoi, am invatat ca meseria si arta aceasta este un organism viu care se naste, se maturizeaza si imbatraneste alaturi de noi. Fotografia vorbeste, transmite si scrie povesti. Este prietenul care nu uita nimic din povestea ta si alaturi de care iti poti rememora viata in orice moment“, spune Ana.

De-a lungul timpului, aceasta pasiune a determinat-o pe Ana sa experimenteze mai multe stiluri, insa mereu s-a intors cu bucurie la oameni si la incercarea de a-i surprinde in diferite ipostaze si momente ale vietii lor. A fost atrasa de imagine si datorita placerii de a observa si de a vedea cate ceva in plus.

„Imi permit sa ma opresc din alergatura, sa imi trag sufletul si sa ma bucur de un moment pe care il iau, prin fotografie, cu mine. Asa a luat nastere primul meu proiect, #povestidebalta, pe care il puteti gasi pe Facebook. Ma opream dupa fiecare ploaie si oglindeam telefonul mobil in baltoace. Reflexia o luam cu mine in buzunar si apoi in suflet“, marturiseste Ana Maresescu.

Odata cu pasiunea a venit si dorinta Anei de a lucra in acest domeniu, astfel ca a aplicat pentru un job in cadrul F64, pe sectiunea Job-uri de pe site-ul magazinului. A fost contactata rapid de reprezentantii companiei si este in prezent Training & Events Coordinator. In aceasta calitate, Ana s-a ocupat de coordonarea cursurilor si a evenimentelor fotografice de la F64. In plus, s-a bucurat sa aduca la lumina proiecte de suflet, precum seria de interviuri Expuneri Fotografice sau campania Programul prima casa pentru catei.

Acum Ana se pregateste pentru cel mai important job al vietii ei. Asa cum ea insasi recunoaste cu incantare, e nerabdatoare sa isi schimbe titulatura prezenta cu cea de Motherhood & Sleepless Nights Manager de dupa venirea pe lume a fiului ei, pe care il asteapta cu entuziasm si caruia ii va face multe fotografii.

Prin proiectul „Fotografia - pasiune si meserie“, F64 scoate in evidenta membrii echipei, fiecare dintre ei fiind pasionat de acest domeniu si de tot ce presupune aprofundarea lui. Se creeaza astfel un cadru propice, unde talentele personale si traseul profesional se imbina armonios.