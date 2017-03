Studiu: doar 8% dintre copiii bucuresteni citesc de placere in timpul liber!

Achizitia de carte este un obicei practicat de putini copii din Bucuresti, in conditiile in care Capitala dispune de un numar mare de librarii si biblioteci comparativ cu restul tarii.

Comunicat de presa

Achizitia de carte este un obicei practicat de putini copii din Bucuresti, in conditiile in care Capitala dispune de un numar mare de librarii si biblioteci comparativ cu restul tarii. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Asociatia Curtea Veche, ONG care promoveaza lectura de placere in randul copiilor din Romania.

“In dezvoltarea proiectelor noastre avem intotdeauna in vedere nevoile copiilor si, pentru ca eforturile noastre sa aiba un impact real, ne sunt necesare date cat mai exacte. Pentru ca in Romania nu exista cercetari privind obiceiurile de lectura in randul copiilor, ne-am decis sa realizam noi un astfel de studiu impreuna cu un sociolog profesionist si o echipa de voluntari.” declara Iren Arsene Mate, presedinte Asociatia Curtea Veche.

Sociologul Anda Marin adauga: „In timp ce in alte tari europene exista organizatii care initiaza programe de incurajare si monitorizare a lecturii de placere, conceptul este aproape absent in Romania. Cu atat mai laudabila este cercetarea initiata de Asociatia Curtea Veche care a avut drept obiective: identificarea locului ocupat de lectura in randul activitatilor de petrecere a timpului liber, descrierea obiceiurilor prezente si trecute referitoare la activitatea de lectura in familie, descrierea obiceiurilor legate de achizitia si imprumutul de carti, identificarea profilurilor de mici cititori si a opiniilor elevilor privind posibile activitati de promovare a lecturii.”

Rezultatele studiului releva informatii importante pentru piata de carte:

- Doar 8% dintre copiii bucuresteni citesc de placere in timpul liber. O mare parte dintre cei care nu citesc sustin ca nu au timpul necesar, fiind ocupati cu scoala sau cu alte cursuri suplimentare;

copiii de 11-12 ani sunt mai interesati sa isi petreaca timpul liber citind, in comparatie cu cei mai mari care opteaza pentru alte activitati (navigat pe internet, vizionare de filme si seriale);

- Pentru mai mult de o treime din esantion (35,7%) este important sa aiba un loc potrivit pentru a citi si sa isi aleaga singuri cartile pe care le citesc. Unii dintre copii sunt deranjati de faptul ca adultii din jurul lor le impun ce sa citeasca, iar alti copii intampina dificultati si presiune in a citi repede;

- Un sfert din elevii bucuresteni considera ca lectura poate deveni o activitate mai usoara daca discuta cu ceilalti despre ceea ce citesc;