Ziua mondiala a Poeziei: Maraton poetic la Bucuresti

Primavara debuteaza poetic si la Bucuresti. In data de 21 martie, suntem invitati sa sarbatorim sosirea primaverii cu si prin poezie.

Cu prilejul Zilei Internationale a Poeziei pe care UNESCO a stabilit-o inca din 1999 ca Zi Internationala a Poeziei, va invitam sa va purtati mai aproape un volum de poezie, sa vizionati acel film poetic pe care il abandonati de prea multa vreme sau... sa fiti alaturi de poeti si poezie in cadrul Maratonului Poetic WorldPoetry Day – 2017 editia a doua – program intens, cu si despre poezie care se va desfasura intre 19-21 martie, in diverse locuri din capitala.

Pentru inspiratie - un moment poetic din filmul Pina de Wim Wenders:

Initiativa unei actiuni globale in favoarea poeziei da o recunoastere si un impuls proaspat miscarilor poetice nationale, regionale si internationale. Cel mai important obiectiv al acestei actiuni ar trebui sa fie acela de a oferi suport diversitatii lingvistice prin exprimarea poetica si de a oferi limbilor aflate pe cale de disparitie, oportunitatea de a fi auzite in cadrul comunitatilor. – Proclamatia de la Paris, UNESCO 1999.

Manifestarea va debuta in 19 martie si se va derula in decursul zilelor de luni si marti, 20-21 martie 2017. Se vor acoperi spatii conventionale si neconventionale, unde se vor derula o serie de manifestari cat mai originale care sa ofere posibilitatea de exprimare a numerosi poeti si a invitatilor lor speciali, in intalnirea directa cu iubitorii de Poezie.

Intr-un cadru amical ce va reuni iubitori de poezie din intreaga tara, programul va cuprinde lecturi poetice, lansari de carte, dezbateri, performance poetic, momente haiku, dezbateri si numeroase alte surprize menite sa consolideze Prieteniile intru Poezie, in nume de frumos.

Tema editiei: „desCuvantarea Luminii”

Din program - puncte de reper:

Duminica, 19 martie ora 14:00 – Gradina Martisor – Muzeul Memorial „Tudor Arghezi” - lansarea Maratonului Poetic WorldPoetry Day – 2017 editia a doua

Luni, 20 martie ora 10:00 - Libraria SenecaAnticafe – Poezia de la 10

Marti, 21 martie ora 17:30 – ARCUB Bucuresti – Ziua Internationala a Poeziei – intalnirea festiva.

Maratonului Poetic WorldPoetry Day – 2017 editia a doua este o manifestare de interes public cu intrarea libera in oricare din manifestarile sale.

Pentru mai multe detalii consultati pagina Facebook a evenimentului: WORLD POETRY DAY - 2017 • Maraton Poetic - editia a II-a



Eveniment organizat de Grupul Poësis Mvndi

Manager proiect: AnaOlimpiaStyle

Responsabila cu proiectul grafic si excelenta colaboratoare: Mirela-Violeta Mares

Deosebite MULTUMIRI simpatizantilor, gazdelor, colaboratorilor si sustinatorilor nostri: • Tipografia MIRTON - Timisoara • ARCUB - Bucuresti • Muzeul Memorial Tudor Arghezi • Libraria SenecaAnticafe • Garbo.ro • graficiana Julia Sima • ceramista Miruna Coman • performer Mihai Axinte • imagine Nely Badica & Valeria Sanda Ionita • grafica computerizata Rafael Matias •