Top 10 cele mai bune carti de psihologie ale momentului

Explorarea propriului sine pare sa fie una dintre cele mai captivante preocupari pentru omul contemporan consumator neobosit de lecturi din zona psihologiei.

Acest domeniu a cunoscut de altfel o inflorire in ultimii 50 de ani, iar psihoterapeuti cunoscuti deschid porti ale intelegerii de sine pentru fiecare dintre noi, prin carti devenite adevarate hit-uri contemporane.

Iata care sunt cele mai influente carti de psihologie ale momentului in opinia noastra:

Irvin Yalom este psihiatru, psihoterapeut, scriitor si profesor emerit de psihiatrie la Universitatea Stanford. Yalom este admirat si in lumea beletristicii, datorita cartilor sale cu subiect psihologic intre care Plansul lui Nietzche, Solutia Schopenhauer sau Privind soarele in fata. In povestile sale captivante desprinse din experienta de psihoterapeut, Irvin D. Yalom se dovedeste inca o data un explorator neobosit al mintii umane, parcurgand, impreuna cu pacientii, calea spre transformare. Terapia devine efort de vindecare in dublu sens. Desfasurarea de personaje e impresionanta si sta marturie pentru privirea pasionata de detaliu si de profunzime a autorului.

"Mama si sensul vietii este o care ce te poate face sa intelegi relatia ta prezenta cu parintii, si felul in care aceasta iti influenteaza viata. Putem fi la sute de mii kilometri departare de parinti si totusi sa actionam ca rezultat al conditionarii lor. Cartea prezinta o serie de intamplari ale psihologului american Irvin D. Yalom, majoritatea extrase din sedintele de pshihoterapie pe care le sustine cu pacientii lui. Te poti recunoaste in acestea, pentru a-ti da seama unde te afli, si cate dintre decizile pe care le ei sunt ale tale, sau doar din influenta pe care parintii o mai au asupra ta, chiar la nivelul subconstientului". (Text via Autoeducare.ro)

E o explorare indelung staruitoare in mintea si inima unui medic care invata ca fiecare om inseamna o noua calatorie. Uneori, chiar mai multe. Cartea o puteti achizitiona din libraria online elefant.ro.

