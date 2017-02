Judith State, actrita din Sieranevada, deschide noul sezon Round Table

Judith State va fi prima invitata a Valentinei Sandu – Dediu in debutul noului sezon Round table Romania, joi, 9 februarie, de la ora 17:00. Evenimentul se va desfasura in Studioul de Opera si Multimedia al Universitatii Nationale de Muzica (Str. stirbei Voda nr. 33).

Cunoscuta publicului larg prin rolul Sandrei din „Sieranevada” (r. Cristi Puiu), film selectat pentru Palme d’Or in anul 2016, Judith State este unul dintre cei mai activi coregrafi romani. insa putini stiu ca primul flash-mob de amploare din Romania a fost initiat de Judith State, cand peste 200 de oameni au dansat in centrul Capitalei pentru a-i aduce un omagiu lui Michael Jackson.

inca de la debutul proiectului, in toamna anului 2015, deschiderea fiecarui sezon Round table a fost dedicata promovarii dansului contemporan, prin prezenta coregrafilor Razvan Mazilu (Sezonul 1), Cosmin Manolescu (Sezonul 2), Vava stefanescu (Sezonul 3), completand traditia prin editia de joi dedicata lui Judith State.

Foto: MIhai Benea

Initiat de UCIMR, proiectul insumeaza pana in prezent 25 de evenimente, cu zeci de mii de vizualizari pe internet. incepand cu acest sezon, Round table se va desfasura dupa un format itinerant, cu editii in Bucuresti, Brasov, Sibiu si targu-Mures, nelipsind intermediile artistice live. Cu acest prilej, organizatorii au completat numele proiectului, devenind Round table Romania. Printre invitatii Sezonului 4 se numara Luiza Zan, Dan Perjovschi, Horia Mihail si tiberiu Soare.

„Programul Round table Romania urmareste, si in acest sezon, promovarea artistilor romani ce s-au facut remarcati pe scenele internationale, printr-un efort de redobandire a unei mentalitati frumoase: aceea de a ne revalorifica elitele actuale romanesti.” – Valentina Sandu - Dediu

La evenimentul de deschidere, intrarea va fi libera, prin solicitarea invitatiei la adresa round.table.bucuresti@gmail.com toate cele 8 editii ale Sezonului 4 vor fi transmise in direct pe EnjoytV.ro.

Despre Judith State

Motto:

„Daca nu esti cu inima in ceea ce faci, mai bine nu faci. Daca nu vorbesti despre adevar, mai bine taci. Ca este vorba despre curaj si generozitate.” (Judith State, intr-un interviu cu Vlad Odobescu).

Judith State este licentiata a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, dansatoare profesionista, coregraf si, in ultima perioada, s-a facut remarcata ca actrita in fimul regizat de Cristi Puiu, „Sieranevada”.

Marturiseste ca si-a dorit sa faca dans din copilarie. Aceasta dorinta a inceput in momentul in care a fost chemata de fratele ei sa vada videoclipul lui Michael Jackson pentru piesa „Smooth Criminal”. A simtit o energie si o vibratie, a fost fascinata de perfectiunea sincronului. Probabil ca in acele momente – in copilarie – nu se gandea ca peste ani va organiza un flashmob, cu 200 de oameni, la Piata Romana, un tribute pentru Michael Jackson.

O intalnire care a marcat-o a fost intalnirea cu Razvan Mazilu. Au colaborat la spectacolul „Depeche/Dance” in 2009, pus in scena la teatrul „Odeon”. il considera un spectacol al dansatorilor care l-au conceput. toti erau de ,,neinclocuit” – un spectacol gandit si simtit de fiecare in parte, imposibil de reluat intr-o alta formula.

Judith State a obtinut o bursa in U.S.A la „Broadway Dance Centre” unde a studiat 4 luni in cadrul programului international de pregatire I.S.V.P. Broadway Dance Center. A fost o perioada de perfectionare dar si de introspectie foarte intensa. Stilurile de dans se schimbau frecvent de la balet clasic la jazz si de la hip-hop si street-jazz la dans contemporan, astfel ca s-a intors din SUA cu mult mai multa asumare si determinare.

Din anul 2012 este initiatoare a „DaDans Project”, dedicat celor pasionati de dans si coregrafie. Proiectul a dus la realizarea unei co-productii romano-germane, „Magnetic Fields”, alaturi de compania de dans „substANZ” a coregrafului Massimo Gerardi. Un an plin de realizari pentru Judith State este 2014. in acest an a fost bursiera la „Impulstanz Vienna International Dance Festival” prin Wild Card-ul oferit de Asociatia 4Culture; a realizat, ca asistent de coregrafie si interpret, alaturi de Razvan Mazilu, muzicalul „West Side Story” la teatrul „Odeon” si a semnat o parte din coregrafia spectacolului „Hai iu iu nu Hi you you” in regia lui Radu Afrim si a spectacolului de teatru „Vrei sa mori in locul meu?” la teatrul Nottara.

Judith State a colaborat cu mari coregrafi a momentului: German Jauregui, Inaki Azpillaga, Brice Mousset, Massimo Gerardi, Laura Aris, Francesca Harper, Dana Foglia, Billy Bell, Chris Hale, Derek Mitchell, Luam, Candace Brown, Jared Grimes, Chris Judd, Neil Schwartz sau Jared Jenkins.

in prezent, preda constant cursuri de dans contemporan pentru incepatori si dansatori profesionisti la W.A.S.P. – Working Art Space and Production, Casa de Balet si Linotip – Centru Independent Coregrafic si danseaza in „Clean Me” – GoPlastic Company (Germania), „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprita” – teatrul Odeon, „Nesomn”, „Promised Land” si musicalul „My Fair Lady”.

Seara de joi se va incheia printr-o invitatie la degustare de vinuri oferita de Senator Wine, prin prezenta somelierului Istvan Pentek.

Cel de-al patrulea sezon Round table Romania se va desfasura in Sala de Opera a Conservatorului bucurestean, renumita pentru calitatile sale acustice. O parte din scenografie cuprinde mobilierul Delta Studio, companie implicata de 20 de ani in promovarea design-ul romanesc la cele mai bune standarde, alaturi de branduri renumite la nivel international. Masa in jurul careia se vor purta dialogurile cu artistii invitati face parte din colectia „tol” creata de arh. Cristina Bulat dupa inspiratie folclorica romaneasca, proiectele arhitectului primind numeroase aprecieri in reviste de profil internationale.

Round table Bucuresti este un proiect al UCIMR - Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania, initiat in toamna anului 2015. Arhiva completa a evenimentelor este disponibila pe canalul de Youtube al EnjoytV Romania.

Despre UCIMR

UCIMR este o organizatie non-guvernamentala de utilitate publica, dedicata muzicienilor si dansatorilor profesionisti, reunind, in prezent, circa 10.000 de membri la nivel national. in cei 21 de ani de activitate, UCIMR s-a impus in viata culturala prin coerenta si continuitatea proiectelor sale, al caror impact a contribuit la imbunatatirea conditiei artistilor romani si la atragerea unui public nou cu fiecare proiect.

Din anul 2009, UCIMR sustine si promoveaza tinerii interpreti romani, printr-un program dedicat, intitulat „Oportunitati la tine Acasa”. Programul acorda oportunitati de afirmare tinerilor muzicieni prin cele peste 100 de concerte sustinute in orase din toata tara, anual. Concertele fac parte din stagiuni independente, festivaluri, cursuri de perfectionare cu maestri internationali si concursuri in tara si in strainatate, sprijinite de institutii publice si companii din mediul privat.

De-a lungul timpului, UCIMR a castigat in competitie deschisa zeci de finantari si sponsorizari pentru continuitatea proiectelor, fiind mereu aproape de sectorul creativ.

Evenimentele programului atrag anual minimum 10.000 de spectatori in salile de concerte si cumuleaza peste 600.000 de vizualizari in mediul online.