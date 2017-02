Recomandare: Expozitia de fotografie Principalele Ecosisteme ale Romaniei si bunurile pe care ni le ofera

Ziua Internationala a Zonelor Umede a fost sarbatorita in imagini din natura in cadrul expozitiei foto Principalele Ecosisteme ale Romaniei si bunurile pe care ni le ofera. Aceasta ilustreaza patru dintre ecosistemele Romaniei si serviciile pe care acestea ni le ofera. Expozitia de fotografie este deschisa publicului larg in perioada 2-17 februarie la Biblioteca Nationala a Romaniei.

Imaginile realizate de catre fotograful Dan Dinu fac parte dintr-un proiect implementat la nivel national, „Demonstrarea si promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional in Romania”, de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii, WWF-Romania si Agentia Spatiala Romana cu sprijin financiar din partea granturilor SEE 2009-2014, in cadrul programului RO02 – „Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor” (pentru care Ministerul Mediului este Operator de Program).

Natura ofera oamenilor numeroase beneficii. Cele cu care noi suntem cei mai familiarizati sunt serviciile de furnizare, care sunt servicii tangibile, cum ar fi culturile care cresc din solul ferti, laptele proaspat muls, plantele medicinale, apa de izvor sau lemnul. Dar natura ne ofera mult mai multe beneficii, multe dintre ele fiind intangibile, cum este racoarea atunci cand intram in padure intr-o zi torida de vara, la aerul curat, la radacinile adanci ale brazilor care fixeaza solul; acestea se numesc servicii de reglare si mentenanta. Mai este o categorie de servicii, serviciile culturale; de ele beneficiem atunci cand iesim in natura pentru a-i fotografia frumusetea, pentru a face sport, pentru a ne depasi limitele sau, pur si simplu, pentru a ne relaxa.

Foto: Dan Dinu

Ca vorbim despre hrana, calitatea aerului sau a apei, protectia in fata evenimentelor extreme sau frumusetea si linistea pe care natura ni le ofera doar prin simplul fapt ca exista, toate acestea sunt doar cateva exemple despre ce inseamna serviciile oferite de mediul care ne inconjoara. Modul in care gestionam activitatile noastre zilnice si in care factorii de decizie actioneaza au un rol esential in asigurarea integritatii naturii si, implicit, a bunastarii noastre pe termen mediu si lung.

Natura in deciziile publice

Obiectivul Strategiei UE in domeniul biodiversitatii pentru 2020, adoptata in 2011, este „Stoparea pierderii biodiversitatii si a degradarii serviciilor ecosistemice din UE pana in 2020 si refacerea acestora, pe cat posibil, odata cu sporirea contributiei UE la combaterea pierderii biodiversitatii pe plan mondial.” In acest context, Romania se aliniaza acestui obiectiv implementand la nivel national procesul MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) prin care ecosistemele si serviciile acestora sunt cartate si evaluate la nivel national.

Foto: Dan Dinu

In cadrul proiectului „Demonstrarea si promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional in Romania” principalul rezultat este implementarea procesului MAES. Informatiile obtinute pot avea o valoare ridicata in actiunile de adaptare la schimbarile climatice (protectia impotriva inundatiilor sau prevenirea incendiilor forestiere), in politicile regionale (planificare urbana si crearea infrastructurii verzi), in politica privind apa (asigurarea aprovizionarii cu apa, pescuitul sportiv, turismul si conservarea naturii), in protectia costiera si in multe alte sectoare, cum ar fi agricultura, silvicultura, energia regenerabila, acvacultura sau planificarea regionala. Astfel, rezultatele vor fi disponibile factorilor institutionali sau privati relevanti in vederea unei dezvoltari durabile, avand la baza date cuprinzatoare si de incredere despre starea biodiversitatii, ecosistemelor si a serviciilor ecosistemice, precum si capacitatea de a monitoriza schimbarea acestora.

Astfel, o mai buna intelegere a naturii, deci a ecosistemelor si a serviciilor oferite de acestea, este esentiala in procesul de luare a deciziilor si in elaborarea politicilor publice sectoriale ce urmaresc dezvoltarea durabila in limitele oferite de natura.