Oliver Sacks - Un picior de sprijin

In aceasta carte, medicul Oliver Sacks devine pacient: un accident suferit pe munte il sileste sa petreaca mai multe luni in spitale si intr-un centru de recuperare.

Situat acum de cealalta parte a „baricadei“, pacientul Sacks inregistreaza cu patrundere simptomele si evolutiile asociate bolii sale (o ruptura de cvadriceps), descoperind grava falie existenta intre medic si pacient, dar si solidaritatea ce ia nastere intre oameni aflati in aceeasi stare. In acelasi timp insa, cercetatorul Sacks desfasoara un intens efort de obiectivare, de intelegere a mecanismelor neoropsihice ale suferintei.

Patrunzatoarelor observatii realizate pe propriul sau caz, el le adauga rezultatele unor cercetari in mare parte ignorate, ca si ecouri din marea literatura a lumii, pentru a crea un tablou viu al conditiei pacientului si al cortegiului de framantari asociate bolii. Un picior de sprijin este astfel un puternic indemn deopotriva la o regandire a relatiei medic-pacient si la o aprofundare a intelesurilor acordate in mod traditional bolii si, in general, suferintei umane.