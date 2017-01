Discursul Marelui Dictator ace parte din filmul 'Dictatorul'. Pelicula 'Dictatorul' (The Great Dictator) este scrisa si regizata Charles Chaplin, cel care joaca si rolul principal.

Lansat pe marele ecran la data de 15 octombrie 1940, filmul este o satira la adresa lui Adolf Hitler si a regimului nazist. Filmul lui Chaplin este exceptional, mai ales pentru faptul ca, desi filmarile au inceput in 1937, a prefigurat politica agresiva a lui Hitler ce a condus la cel de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Historia.

Charlie Chaplin - Discursul Dictatorului

“Imi pare rau. Dar nu vreau sa fiu un Imparat. Nu este treaba mea sa conduc sau sa cuceresc pe nimeni. Mi-ar placea sa ii ajut pe toti daca este posibil: evrei, arieni, negri, albi. Toti ne dorim sa ne ajutam unii pe ceilalti. Fiintele umane iubesc asta. Vrem sa traim din fericirea noastra si nu din nefericirea noastra. Nu vrem sa ne uram si sa ne dispretuim unul pe celalalt. In lumea asta este loc pentru toti, iar Pamantul acesta bun este atat de bogat si poate sa ofere tuturor. Felul in care traim poate fi liber si frumos.

Dar ne-am pierdut calea, lacomia a otravit sufletul oamenilor, a inchis lumea intre bariere ale urii si ne-a impins in saracie si varsare de sange. Suntem din ce in ce mai rapizi, dar ne-am inchis in noi insine.





Gandim prea mult si simtim prea putin...

Masinaria abundentei ne-a lasat in nevoie, inteligenta noastra ne-a facut cinici si duri; gandim prea mult, dar simtim prea putin; mai mult decat de o masinarie, avem nevoie de umanitate, mai mult decat desteptaciune avem nevoie de candoare si delicatete. Fara aceste calitati, viata ar fi violenta, totul va fi pierdut.

Avionul si radioul ne-au adus mai aproape. Insasi natura acestor inventii ne cere bunatate, ne cere sa fim frati, ne cere unitatea. Chiar acum, vocea mea atinge milioane de oameni din intreaga lume. Milioane de femei, barbati si copii disperati, victimele unui sistem care i-a facut pe oameni sa tortureze si sa inchida oameni nevinovati.

Celor care ma puteti auzi, va spun – Nu disperati, mizeria care ne-a invaluit acum este rezultatul lacomiei, este amaraciunea omului aflat pe calea progresului, dar ura oamenilor va trece si dictatorii vor muri, iar puterea pe care au luat-o de la oameni, se va intoarce la oameni si astfel libertatea nu va pieri niciodata. Soldati, nu va dati brutelor, acelora care va dispretuiesc si va inrobesc, care va spun ce sa faceti si cum sa simtiti!

Nu va lasati pe mainile acestor oameni nenaturali, pe mainile oamenilor masina, cu suflete ca niste masinarii si minti ca niste masinarii! Voi nu sunteti masini! Voi sunteti oameni! Aveti iubire umana in inimile voastre! Nu urati, doar cei neiubiti urasc! Cei neiubiti sunt inumani! Soldati, nu luptati pentru sclavie, luptati pentru libertate! In versetul 17 din Evanghelia dupa Luca scrie: "Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vostru", al tuturor oamenilor, nu intr-un singur om, nu intr-un grup de oameni, ci in toti oamenii. Voi, oamenii, aveti puterea.

Puterea de a crea masini, puterea de a crea fericirea; voi, oamenii, aveti puterea de a face aceasta viata frumoasa si libera, sa faceti din aceasta viata o minunata aventura. Sa ne unim, sa luptam pentru o viata mai buna, sa folosim aceasta putere in numele democratiei, sa ne unim in lupta pentru o noua lume, o lume decenta care va oferi oamenilor sansa sa munceasca, tinerilor – un viitor si celor in varsta, o batranete sigura. Promitand toate acestea, brutele au ajuns la putere!

Dar au mintit, nu si-au tinut promisiunea si nu o vor face niciodata! Dictatorii se elibereaza pe ei insisi inrobind oamenii. Acum trebuie sa luptam ca sa ne indeplinim acest tel. Sa luptam ca sa eliberam lumea, sa inlaturam barierele nationale, sa inlaturam lacomia, ura si intoleranta! Sa luptam pentru o lume rationala, o lume in care stiinta si progresul sa aduca fericire oamenilor. Sa ne unim intru democratie!" - Charlie Chaplin - Discursul DICTATORULUI.