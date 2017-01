11 citate memorabile de Neagu Djuvara pe care trebuie sa le cunosti!

Iti daruim 11 citate memorabile care ating teme importante ale vietii si societatii, de Neagu Djuvara si te invitam sa ii descoperi operele. Neagu Djuvara a publicat in principal despre istoria Romaniei si a poporului roman. O buna parte din cartile sale se refera la filosofia istoriei, concentrandu-se in jurul problemei obiectivitatii istoriei si istoriografiei.

Iata cateva titluri valoroase, pe care le puteti achizitiona din libraria online elefant.ro: 444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara, Intre Orient si Occident – Editie ilustrata, Cum s-a nascut poporul roman, si altele.

Locul pe care-l ocupa domnul Djuvara in viata publica romaneasca nu l-a luat de la nimeni si nu va fi niciodata luat de altcineva. Ca l-am cunoscut si ca o personalitate atat de originala sta cu noi de un sfert de veac este o aruncare a zarurilor sortii la fel de norocoasa pentru noi ca acelea care i-au determinat acestui om cotiturile unei vieti intr-adevar exceptionale. Numai in societatea noastra, in care el, Neagu Djuvara, este supravietuitorul unei civilizatii morale moarte, poate sa fie cineva un fenomen cultural de unul singur. - Andrei Pippidi

11 citate memorabile de Neagu Djuvara

Neagu Djuvara despre politica…

1. Eu nu mai stiu pe cine sa aleg in politica romanesca. Asa ca stau pe tusa.

Neagu Djuvara despre migratia creierelor…

2. Dintre intelectualii tineri care prind o bursa Fullbright, nu se mai intorc in Romania decat 1%. E o tragedie. Nu putem sa iesim din barlog daca aceasta fuga a creierelor continua.

Neagu Djuvara despre genii…

3. Pe Emil Cioran l-am iubit, ce mai tura-vura! Tipul e genial! De aceea ma supara ca in Romania e mai putin venerat decat Mircea Eliade.

Mesajul pe care l-a dedicat Mircea Cartarescu lui Neagu Djuvara, in ziua cand acesta a implinit 100 de ani:

Neagu Djuvara - o meditatie despre sfarsit…

4. Imi doresc sa mor pe un vapor. Cand nu voi mai putea sa scriu, am sa incerc sa-mi gasesc un loc pe un vas cu panze, din acela care face inconjurul lumii. Atunci, daca mori pe drum, te arunca in mare. Sa terminam odata cu povestile astea cu inmormantari complicate, cu alaiuri si cu discursuri.

Neagu Djuvara despre bun-simt…

5. Cateva amanunte care ma supara zilnic, de pilda, ca romanul este singurul cetatean din Europa care scuipa pe strada.

Neagu Djuvara despre a fi indragostit de cunoastere…

6. Pe vremea cand eram la liceu, in Franta, in fiecare joi dupa-amiaza eram liberi de la cursuri. Si, in loc sa ma duc sa ma distrez sau sa ma relaxez, eu ma repezeam la o biblioteca publica, sa citesc istorie!

7. Indarjirea mea a fost de a fi un bun student toata viata. Si cand am plecat la pensie la varsta de 68 de ani am venit la Paris si m-am inscris la scoala de limbi orientale, am facut o licenta in sarbo-croata. Intre 68 si 72 de ani!

Neagu Djuvara - un paradox:

8. Uitandu-ma in istorie, descopar ca, pe masura ce esti mai laudat cand traiesti, cu atat esti mai uitat dupa moarte.

9. As fi preferat sa am soarta lui Van Gogh, caruia nu i s-a cumparat aproape niciun tablou cat a trait si acum e unul dintre cei mai bine vanduti pictori din lume.

Neagu Djuvara despre dragoste…

10. Ce-i aia o scrisoare de dragoste batuta la masina? E rece si impersonala. Cand scrii de mana e ca un sacrificiu de sine. Iar cand primeai o scrisoare de la o femeie si-i simteai parfumul impregnat in pagini... ce mare lucru!

11. De pilda, eu cu Sofia - poloneza de care am fost indragostit trei ani si despre care cred si acum, la batranete, ca ea a fost femeia care-mi fusese harazita mie, sotia mea ideala pentru toata viata, vreo 3-4 ani ne-am scris regulat si, inchipuiti-va ca am pastrat toate scrisorile intr-o fosta cutie de bomboane, legata imprejur cu panglica rosie!