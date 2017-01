Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa si Uninvented Kids va invita la conferinta 'Povesti din taramul inghetat - Polul Sud', care va avea loc sambata, 28 ianuarie 2017 de la ora ora 11.00, in Sala Atelier a Muzeului.

Invitatii speciali ai acestei conferinte sunt vestitii exploratori Dodi si Roni, care s-au intors de curand din expeditia de la Polul Sud si sunt nerabdatori sa le povesteasca micutilor participanti despre vietuitoarele care locuiesc in Antarctica. Cei doi prieteni s-au intalnit cu pinguinii poznasi, care nu ezita sa fure pietre de la vecini ca sa-si construiasca cuiburile, i-au admirat pe micutii pui de cormoran cu ochi albastri, care se nasc fara puf dar supravietuiesc temperaturilor scazute si au fost fascinati de simpaticii pui de elefant de mare, care isi folosesc inotatoarele mici si delicate, cu unghii lungi, pentru a-si scarpina boticul!

In a doua parte a intalnirii, papusarii va vor pune atentia la incercare printr-o serie de ghicitori si jocuri puse in scena sub forma teatrului de umbre.

De mai bine de 3 ani, neinfricatii „exploratori” Dodi – ursul polar caruia ii dau viata Ana-Maria Craciun-Lambru si Monalisa Toncu si Roni, prietenul sau vorbaret, insufletit de Ana-Maria Cucuta si Victoria Radu – strabat lumea-n lung si-n lat si studiaza flora si fauna Planetei. La finalul calatoriilor ei fac echipa cu Alexandra Florina Popa, o cercetatoare pasionata de la Muzeul Antipa si prezinta impreuna informatii interesante si curiozitati copiilor prezenti.

Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala „Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa.