Ella Bjorns: „Comunitatile si afacerile trebuie sa evolueze si sa colaboreze in campul educatiei pentru progresul societatii”

Ella Bjorns, Senior Global Consultant pentru FranklinCovey Education, companie de talie globala care a lansat publicatii celebre precum 7 Habits of Highly Effective People sau Leader in Me, participa intre 14 si 15 martie 2017 in calitate de speaker la Conferinta de Leadership Feminin The Woman.

Comunicat de presa

Cunoscuta drept lider de opinie si trainer in sectorul educational si business pentru peste 80.000 oameni din peste 40 tari, Ella a consiliat companii din sectorul public si privat din Asia si Orientul Mijlociu, Africa, Statele Unite si Europa. 90% dintre clientii companiei in care activeaza au fost inclusi in lista Fortune 100, in timp ce 75% dintre ei se afla in lista Fortune 500 ce include sute de companii internationale, institutii guvernamentale sau educationale.

Evenimentul The Woman, reper pentru domeniul leadershipului feminin, se desfasoara la Grand Hotel Italia***** din Cluj-Napoca si promoveaza importanta educatiei pentru societate si rolul esential al femeii in procesul educational.

Experti in leadership si management la toate nivelurile comunitatii

Ella Bjorns a dezvoltat si a educat sute de persoane din diferite domenii de activitate. „Un bun didact inspira speranta, dezvolta imaginatia si induce iubirea de a cunoaste”, afirma Ella Bjorns care participa la transformarea oamenilor si comunitatilor printr-o abordare unica in ceea ce priveste dezvoltarea sociala, emotionala si academica a indivizilor.

„Comunitatile si afacerile trebuie sa evolueze si sa colaboreze in campul educatiei pentru progresul societatii”, adauga trainerul cu 8 ani experienta in domeniul televiziunii. Timp de 4 ani, Ella a ocupat pozitia de Managing Director Home-Decoration Retail, intr-o companie cu o cifra de afaceri de peste $20 milioane. Ella are o intelegere profunda a activitatii de educator, de-a lungul carierei sale ajutand mii de oameni, echipe si companii sa isi maximizeze potentialul in domenii precum managementul de criza, cresterea echipelor, leadership sau dezvoltarea personala.

Schimbarea incepe cu tine si continua cu cei pe care ii educi

Cea de-a VI-a editie a evenimentului de leadership feminin se va desfasura sub tematica „Educatia, puterea de a schimba lumea”, iar pe parcursul a doua zile va include sesiuni de workshopuri, prezentari, dezbateri, studii de caz, zona expozitionala. In 15 martie, femeile lider care au facut o diferenta in domeniul in care activeaza vor fi premiate in cadrul Galei Premiilor The Woman.

Alegerea educatiei ca tema de dezbatere nu este intamplatoare. Aproximativ 300.000 de tineri din Romania cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani au abandonat scoala in 2015, iar 377.000 de tineri sunt incadrati in categoria NEETS, adica persoane care nu urmeaza un program educational sau nu lucreaza, potrivit studiilor Eurostat.

Printre speakerii anuntati se numara si Melissa Sterry, fondatorul Bionic City din Marea Britanie, castigatoare a numeroase premii nationale si internationale pentru inovare, creativitate si leadership. Conferinta The Woman si-a facut debutul in 2012 oferind, pe parcursul celor 5 editii, paneluri de debate, workshop-uri si prezentari sustinute de femei de renume national si international. Aflata in continua dezvoltare, The Woman a dat viata revistei digitale The Woman.ro iar in cadrul editiei curente va lansa platforma de mentorat Womentors.ro. Inscrierile pentru noua editie a Conferintei The Woman au inceput pe site-ul oficial: http://www.thewoman.ro/conference.

Evenimentul este organizat de Libero Events, agentia de evenimente si PR, B2B si B2C, sub semnatura careia au loc conferinte precum HR Summit, TeCOMM, MarkDay, Architecture, Software Architecture Day, Digital Travel Forum, Cluj Sales Conference, Fiscalitate 24.7, Signal Connect, dar si targuri: Touristica.

Printre companiile care au inteles importanta pe care educatia o are in dezvoltarea comunitatilor si care sustin evenimentul, se numara:

Gold Partner: Carrefour

Partners: Sabion, Chic Ville, EuroGsm, Ciao Bella

Official Coffee: Meron

Official Car: RMB, She’s Mercedes

Supported by: Impress, Marty, Infinity Trophy, Wasabi