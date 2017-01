Prezentare de moda androgina: Neutral is the New White

In data de 20 ianuarie, incepand cu ora 19:00, va avea loc la primul eveniment marca Club Interact Cismigiu din anul 2017 ce consta intr-o prezentare de moda androgina cu scop caritabil. Beneficiarul donatiilor este Societatea de Analize Feministe AnA, unul dintre primele ONG-uri asumat feministe aparute in Romania dupa 1989 cu o activitate substantiala in promovarea egalitatii de gen.

Prezentarea de moda va fi gazduita de catre Concept Store IRIS (Calea Mosilor, nr 34), care va asigura si aranjamentele spectaculoase ale designerilor floristi IRIS.

Clubul Interact Bucuresti Cismigiu, fondat de Rotary Cismigiu, face parte dintr-o organizatie internationala non-guvernamentala, construita din 34 de elevi cu varstele cuprinse intre 13 si 18 ani, ce are ca scop ajutarea comunitatii din care face parte.

Echipa nucleu a proiectului este consituita din cele 7 membre ale clubului Interact Cismigiu: Michelle Goanta, Diana Canghizer, Ana Petrescu, Carla Ivaschescu, Valentina Goanta, Ioana Turcescu si Amedeea Grigorie. Fiecare dintre noi, pasionate de arta si de moda, prin acest demers, cautam sa folosim moda in favoarea egalitatii de gen, aducand in lumina moda androgina. „Cu ajutorul viziunii tinerilor designer putem sa subliniem faptul ca moda este mai mult decat ce vedem pe catwalk-uri, moda este o stare de spirit si poate avea un impact real in promovarea drepturilor omului, a diversitatii, a egalitatii de gen. Astfel, cautam demontarea stereotipurilor si descurajarea discriminarii de gen in functie de alegerile vestimentare.”, sustin organizatoarele.

Interact Cismigiu - pregatire eveniment Neutral is The New White

Interact Cismigiu, de la fondarea sa, din anul 2015, pana astazi, a fost implicat intr-o varietate de proiecte si acte caritabile, precum strangerea de fonduri acordate unui centru de plasament in regim de urgenta din sector 3, construirea unei biblioteci in cadrul unei scoli din comuna Sabareni cu ajutorul donatiilor de carti si fonduri, dar si donatii catre proiecte ce promoveaza integrarea persoanelor nevazatoare in societate.

Primul proiect al Interact Cismigiu din 2017 are in vedere un eveniment artistic caritabil ce consta intr-o prezentare de moda androgina: „Scopul nostru este acela de a promova tinerii designeri vestimentari, atat liceeni cat si studenti, majoritatea din cadrul Universitatii Nationale de Arta si din Liceul de Arte Plastice ''Nicolae Tonitza''. Tema prezentarii va fi egalitate de gen in moda, avand drept obiectiv demontarea stereotipurilor printr-un mesaj artistic. Prezentarea de moda va avea un accent pe piesele de culoare alba si mai ales pe tricoul alb, elementul simbol pentru acest eveniment. Albul reprezinta un element neutru, care nu a fost afectat de-a lungul timpului de constructii stereotipice de gen, si de accea consideram ca are un puternic potential atat din persectiva creatiei cat si de cea a mesajului emancipator asumat de valorile feministe pe care dorim sa le promovam prin intermediul acestui eveniment.”

Interact Cismigiu - pregatire eveniment Neutral is The New White

Prezentarea de moda va avea un accent pe piesele de culoare alba si mai ales pe tricoul alb, elementul simbol pentru acest eveniment. Albul reprezinta un element neutru, iar tricoul fiind catalogat o piesa unisex, sustinem ca are un puternic potential atat din persectiva creatiei, cat si de cea a mesajului emancipator asumat de valorile feministe pe care dorim sa le punem in lumina.

***

Societatea de Analize Feministe AnA, beneficiara fondurilor ce vor fi stranse in cadrul evenimentului, a fost infiintata in anul 1993, devenind printre primele ONG-uri asumat feministe aparute in Romania dupa 1989 cu o activitate substantiala in promovarea egalitatii de gen, dovada stand si „Premiul SUA/UE pentru societate civila si democratie” pe anul 1998 pe care organizatia l-a obtinut, cat si prin premiul „Cea mai buna publicatie periodica de specialitate”, pentru revista Analize in cadrul Galei premiilor societatii civile Editia I, decembrie 2002. Mai multe detalii le gasesti pe urmatorul link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Societatea_de_Analize_Feministe_AnA

Sponsori si parteneri ai evenimentului:

DESIGNERI: Cosmin Alexandru, Ioana Bianca (Marigo Design), Maya Bura, Miruna Calciu, Diana Canghizer, Elena Deaconu, Andrei Dudau, Alexandra Farmache, Alexandra Grama, Carla & Ana Ivaschescu , Vladimir Sirbu

PARTENERI:

Concept Store IRIS - designer florist Nicu Bocancea

Stilist Cristina Grama - Academia Fason

Eternal Beauty

DEJAVU MODELS MANAGEMENT

Adela Parvu - adelaparvu.com

Florina Marcuta - COTIMANIS SHOW Professional Make up School

Revista Garbo

Revista Beau Monde

Revista Tango - Marea Dragoste

Delicios de la Anita

Evenimentul va avea loc pe data de 20 ianuarie 2017, in jurul orei 19:00. Intrarea se face pe baza unei donatii minime de 30 LEI. Mai multe detalii despre acest eveniment gasiti pe pagina de Facebook a evenimentului.