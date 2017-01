20 de emotii pe care oamenii le simt, dar pe care nu le pot explica

Ti s-a intamplat si tie sa ai aceste senzatii greu de explicat? Exista si cuvinte pentru altfel de senzati si emotii. De astazi, le poti adauga in vocabularul tau.

Aceste cuvinte au fost create de catre autorul unui blog foarte special, acum cunoscut in toata lumea – The Dictionary of Obscure Sorrows.

1. Sonder – Realizarea ca orice trecator are o viata la fel de complexa si intense ca a ta.

2. Opia - Intenstitatea ambigua pe care o traim atunci cand privim pe cineva in ochi, ceea ce ne face sa ne simtim in acelasi timp invadati si vulnerabili.

3. Monachopsis – Sentimentul subtil si persistent de a te simti ne la locul tau.

4. Enouement – Amaraciunea de a te afla in viitor si a vedea cum au ajuns sa fie lucrurile, fara posibilitatea de a-I spune persoanei din trecut sa faca alte alegeri.

5. Rubatosis – Constientizarea propriilor batai ale inimii.

6. Kenopsia – Atmosfera unui loc care in trecut era foarte populat de oameni, dar care acum este abandonat si tacut.

7. Mauerbauertraurigkeit – Senzatia inexplicabila de a indeparta oameni, chiar si prieteni apropiati care iti plac – de parca toate abilitatile tale sociale se disipa si iti pierzi abilitatea de a distinge intre politete ieftina si afectiune sincera. Incapacitatea de a recunoaste diveresele manifestari ale acesteia si dezvoltarea ei pe o perioada iindelungata.

8. Jouska – O conversatie impotetica care se desfasoara compulsive in capul tau.

9. Chrysalims – Pacea aceea pe care o ai atunci cand afara este furtuna cu tunete si fulgere iar tu te afli in casa.

10. Vemodalen – Frustrarea de a fi fotografiat ceva foarte frumos, in timp ce mai exista sunte de astel de capturi.

