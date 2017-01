Prietena mea geniala, cartea capodopera a unei femei

Prietena mea geniala este unul dintre cele mai nuantate portrete ale prieteniei dintre femei din memoria recenta. – Vogue Review

„Cand eram mica – pe la doisprezece-treisprezece ani –, eram absolut convinsa ca o carte buna trebuie sa aiba un barbat drept erou si lucrul asta ma intrista foarte tare. Dar dupa vreo doi ani faza aceea s-a incheiat.

La cincisprezece ani, am inceput sa scriu povesti despre fete curajoase aflate in situatii dificile. Insa am ramas cu convingerea – e adevarat, tot mai accentuata – ca cei mai mari povestitori sunt barbatii si ca, daca vrei sa scrii, trebuie sa inveti sa povestesti ca ei.“ – Elena Ferrante

O capodopera moderna a uneia dintre scriitoarele italiene cele mai apreciate, Prietena mea geniala este o poveste complexa si emotionanta despre doua prietene, Elena si Lila.

Actiunea romanului este plasata in anii 1950, in mahalalele unui Napoli cenusiu. Elena si Lila cresc impreuna pe strazile pe care se duc razboaiele intre bande rivale si invata sa aiba incredere deplina una in cealalta. Prietenia lor ramane profunda, in ciuda drumurilor diferite pe care le va purta destinul.

Ferrante scrie sub semnul urgentei, cu aviditate si pasiune. – The San Francisco Chronicle

Prezentand vietile a doua femei, Ferrante spune povestea unei mahalale, a unui oras si a unei tari care sufera transformari ce vor influenta, la randul lor, relatia dintre protagoniste, memorabilele Elena si Lila.

Cine va reusi sa lase in urma universul dur al unei copilarii pe jumatate condamnate – Lilla cea descurcareata si intreprinzatoare sau Elena cea sfioasa, indragostita de romane si pasionata de digresiuni filosofice?

Elena si Lila simbolizeaza o natiune supusa unor transformari majore, iar portretul pe care Ferrante il face eroinelor sale reprezinta o impresionanta meditatie asupra istoriei si a prieteniei dintre oameni.

Elena Ferrante este pseudonimul unei romanciere italiene. A publicat sase carti, printre care Amore molesto si I giorni dell'abbandono, descrisa ca „ravasitoare“ de catre prestigiosul cotidian New York Times.

Prietena mea geniala este primul roman dintr-o serie despre doua fete inteligente si descurcarete din Napoli, care incearca sa-si construiasca o viata intr-o cultura violenta si opresiva.

Foto homepage: Pexels/Inna Lesyk