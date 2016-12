Randuri pentru Anul nou

An nou... Ai auzit ce-ti cer?... Nu-ti cer sa faci nimic in casa mea, mai mult decat ai face tu-ntr-a ta!...cititi o frumoasa poezie apartinandu-i poetului simbolismului romanesc, Ion Minulescu!

Bine-ai venit, An nou!...

Bine-ai venit...

De cand te-astept aproape-am si albit...

Dar fiindca-mi intri-n casa-ntaia oara,

Te rog sa nu-mi faci casa de ocara...

Nu te grabi sa-mi intri pe furis,

C-abia sosisi...

Noroc ca te-asteptam destept

Sa te previu la timp, sa fii atent,

si-n clipa marelui eveniment

Sa-mi calci in casa cu piciorul drept...

si nu uita

Sa-ti lasi ciubotele afara,

Asa te vreau!...

Te vreau la trup curat... neprihanit...

si tot asa la suflet si la minte -

Te vreau sub chipul celui arvunit

Pe treizeci de arginti

si-un blid de linte!...

si-acum, ca te-ndurasi sa-mi intri-n casa,

Poftim la masa...

Dar mai nainte de-a gusta

Din vinul si din painea mea,

Deschide-ti ochii bine, ca sa-nveti

Povestea Coliviei cu sticleti...

si-n urma, daca poti sa te-ntregesti

Cu sfintii din icoanele de pe pereti,

Te rog - de pe parchete si sofa -

Sa-mi schimbi covoarele de Buhara,

si-n locul lor tu sa-mi intinzi

Numai velinte oltenesti.

Ca sa-mi rasfrang cu ele, in oglinzi,

Podoabele mandriei stramosesti...

Iar pe masutele patrate,

In locul florilor de crin, fanate,

Sa-mi pui in strachine de lut

Craite sangerii culese

in cinstea viitoarei florarese

Care, probabil, nici nu s-a nascut!...

An nou...

Ai auzit ce-ti cer?...

Nu-ti cer sa faci nimic in casa mea,

Mai mult decat ai face tu-ntr-a ta!...

Iar eu, un biet roman ursit

Sa fiu scuipat si palmuit,

Desi n-am casa cu calorifer,

Te-adapostesc de viscol si de ger

si te cinstesc asa cum se cuvine

Sa fiu cinstit si eu - macar de tine!...

Te-ntampin ca pe-un frate-adevarat -

Un frate ce-mi va da napoi

Sticletele ce mi-a furat

Alt frate, mult mai mare decat noi!...

Te-ntampin numai cu atat -

Ce mi-a ramas -

Un "Ah" in gat,

si-un gest cu care te primesc

Ca pe-un "Specific romanesc"!...

An nou!...

Fii nou de sus si pana jos!...

Copil al nimanui si-al tuturor,

Copil din flori,

Copil galagios...

Desfasura-te-ncet de pe mosor...

incet... cat mai incet... si linistit...

si fii atent ca nu care cumva

Sa ti se rupa firu-n casa mea!...

Bine-ai venit, An nou...

Bine-ai venit!...

* Versuri de Ion Minulescu

Foto homepage: Victoria_Fox / Shutterstock