Femeia cu buchetul de flori si alte povestiri

Aceasta selectie de zece povestiri reflecta diversitatea de teme si abordari stilistice din proza scurta a lui Mo Yan. Unele, precum Frumoasa care trecea bulevardul Chang’an calare pe magar si Femeia cu buchetul de flori, amintesc de traditia prozei fantastice chineze si aduc in prim-plan personaje feminine, a caror frumusete exercita o fascinatie irezistibila, la granita supranaturalului. Altele, cum ar fi Batalia din padurea plopilor albi sau Catuse la degetele mari, au in centru secvente din realitate vazute prin ochii copiilor. „O copilarie nefericita este o sursa de inspiratie inepuizabila“, considera Mo Yan, iar micii protagonisti ii ofera ocazia de a povesti, penduland intre realismul brutal si poezia sclipitoare, despre indiferenta si cruzime. Elementele autobiografice isi gasesc locul in Bumbacul imaculat, dupa cum marturiseste autorul insusi.

„Poate ca nu sunt un scriitor cu o formatie teoretica solida, dar am o imaginatie fertila. […] Pot depana o poveste incantatoare, si aceasta maiestrie am deprins-o de la bunicii mei, dar si de la numerosii povestitori care se perindau prin sat.“ (Mo YAN)

Autor: Mo Yan. Carte aparuta la editura Humanitas