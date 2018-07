5 moduri in care iti ingreunezi munca atunci cand faci curat

Mentinerea unei locuinte impecabile este o sarcina mai dificila decat ar putea sa para. Iar adeseori ne ingreunam singure munca, atunci cand nu tinem cont de cateva reguli simple care nu nu numai ca ne-ar economisi foarte mult timp, dar ne-ar ajuta si sa mentinem curatenia pentru mai mult timp.

Daca si tu te numeri printre cei pentru care curatenia a devenit o sarcina interminabila, verifica daca nu cumva comiti una sau mai multe dintre greselile de mai jos, care iti lungesc timpul petrecut cu igienizarea si curatarea locuintei:

Nu faci curat din mers

Cel mai bun moment pentru a curata cabina de dus? Imediat dupa ce ai facut dus, atunci cand cabina este deja umezita, iar depunerile de murdarie sau calcar sunt mai usor de indepartat, gratie aburului care se formeaza atunci cand facem baie. Aceeasi regula se aplica si in bucatarie, care este mult mai simplu de curatat imediat dupa ce am gatit, iar murdaria de pe vase nu s-a intarit inca. Obiceiul de a curata lucrurile imediat dupa ce le folosim iti ia doar cateva minute si iti va mentine locuinta curata mai mult timp.

Cureti aceeasi suprafata de doua ori

Dai cu aspiratorul, apoi folosesti mopul, stergi praful, igienizezi suprafetele, cureti colturile, lustruiesti mobilierul. Toate aceste activitati inseamna ca vei interveni de mai multe ori asupra aceleiasi suprafete, ceea ce iti va dubla timpul petrecut facand curat in casa. Daca ne gandim ca acum produsele de curatenie sunt suficient de avansate incat sa nu mai avem nevoie decat de unul singur pentru a curata si dezinfecta, este lesne de inteles cum am putea sa ne usuram munca.

In plus, noua tehnologie a acestor aspiratoare performante iti permite sa aspiri si sa stergi podeaua simultan, curatand mai eficient si mai rapid suprafetele. Dupa cum vezi, acestea dispun de functii de igienizare care te ajuta sa iti mentii casa curata fara prea mult efort.

Nu respecti functionalitatea fiecarei incaperi

Daca obisnuiesti sa mananci in living sau in dormitor ori sa aduci in unele incaperi obiecte al caror loc nu este acolo, vei reusi sa iti faci munca mai dificila. Pe langa faptul ca vei aglomera spatiul si il vei face sa para mai dezordonat, este suficient sa te gandesti la cat timp pierzi ducand fiecare obiect la locul lui, pentru a-ti da seama de ce este aceasta o greseala. Potrivit Apartment Therapy, este recomandat sa folosim fiecare camera din locuinta pentru functia pe care o deserveste ea.

Nu respecti un program de curatenie

Cu cat lasi sa treaca mai mult timp intre doua reprize de curatenie generala in casa, cu atat iti va fi mai dificil si vei investi mai mult timp si efort atunci cand vei incepe. Unele activitati, precum datul cu aspiratorul sau stergerea prafului, nu dureaza mai mult de cateva minute, dar contribuie enorm la mentinerea curateniei in locuinta ta. Acest lucru este cu atat mai important daca ai copii si trebuie sa mentii in permenanta suprafetele curate sau daca ai animale de companie, iar casa ta se umple rapid de blana sau murdarie.

Nu pui pret pe eficienta

Cel mai simplu mod de a-ti curata locuinta este sa iei fiecare incapere pe rand si sa nu te intrerupi din activitate pana nu ai terminat cu totul. Explicatia este simpla: pe masura ce cureti temeinic fiecare incapere, murdaria nu se va transfera dintr-un loc in altul si vei reusi sa te organizezi mai eficient cu timpul. Pe de alta parte, chiar daca iti iei mici pauze de odihna in timp ce faci curat, este o greseala sa te intrerupi din treaba pentru a pleca la cumparaturi sau pentru a gati, de exemplu, pentru ca vei avea senzatia ca ai inceput de dimineata si nu ai reusit sa termini curatenia nici pana seara tarziu.

Aceste sfaturi simple sunt usor de respectat de catre oricine, iar ele au puterea de a-ti reduce si timpul, si efortul consumate la curatenie. Desi sunt atat de usor de respectat, trebuie sa recunoastem ca multi dintre noi nu tinem mereu cont de ele si ca ne ingreunam singuri munca, adeseori.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: llaszlo