Cinci ponturi ca sa-ti amenajezi casa pentru zilele calduroase de vara

Pentru zilele acelea in care se inregistreaza 35 de grade Celsius la umbra, ai nevoie neaparat de racoare. Si cum constructorii fac spatiile pentru locuit din ce in ce mai mici, acest lucru devine din ce in ce mai greu de obtinut, daca nu locuiesti la casa cu curte si terasa. Si cei mai multi dintre noi nu locuim. Asa ca trebuie sa gasim solutii pentru a aduce cat mai multa racoare in casele noastre, fara a folosi foarte multe produse pentru amenajarea baii si bucatariei, spre exemplu.

Poti, daca vrei sa incepi sa si inlocuiesti anumite piese de mobilier, cum ar fi gresia si faianta din bucatarie cu o gresie si faianta moderna sau sa te apuci sa zugravesti, insa doar vei adauga praf si multa oboseala la caldura deja existenta in camerele tale. Daca reusesti sa faci asta intr-un timp scurt si sa inlocuiesti materialele uzate din camerele tale, cu atat mai bine. Exista insa si solutii mai simple decat sa ajungi la magazinul de gresie sau sa te apuci sa cauti baterii pentru baie si bucatarie.

Cat mai multa umbra in casa

Merita sa iti rearanjezi interiorul casei doar prin prisma acestui beneficiu. Daca ai geamuri sau spatii deschise prin care patrund razele soarelui, incearca sa gasesti solutii pentru ca acest lucru sa nu se mai intample. Poti achizitiona rulouri exterioare, draperii mate sau perdele prin care sa intre cat mai putina lumina.

Este indicat sa folosesti materiale fluide, racoroase, dar cu texturi mate, ca lumina sa intre cat mai putin in locuinta, iar umbra sa iti aduca cat mai multa racoare. Totodata, depoziteaza bine covoarele si mochetele, mai ales daca sunt din fibre groase, pufoase, care iti dau senzatia de caldura. Nu vei mai avea nevoie de ele vara.

Culori deschise

Pentru un aer racoros si estival, alege in general culori deschise, mate, neutre, in principiu, pe care sa le poti combina cu aranjamente marine sau florale, in functie de ceea ce preferi. Materialele din care trebuie sa fie alcatuite cuverturile, pernele, husele pentru scaune sau fetele de masa trebuie sa fie naturale, nu sintetice, care sa permita aerului sa circule si sa nu retina umezeala.

Ca sa dai un aspect de vacanta casei, te poti folosi si de alte accesorii marine, precum nisipul decorativ, binecunoscutele scoici, diferite franghii cu noduri marinaresti sau corali.

Daca nu vrei insa sa iti incarci prea mult locuinta pe aceasta tema, poti alege pentru lucruri mai simple, precum un bol cu nisip, o lenjerie cu tema marina sau niste vaze pentru flori impodobite cu corali. Oferta este una variata si tine de tine cat anume vrei sa incarci camerele sau daca preferi sa le pastrezi simple.

Coltul verde

In cazul in care nu ai terasa unde sa poti iesi seara sa bei linistit un pahar de vin, e mai greu sa aduci verdele naturii la tine acasa, insa nu imposibil. Poti amenaja balconul de asa natura incat sa fie oaza ta de liniste seara sau dimineata, cand iti bei cafeaua, si poti folosi, in acest sens, cat mai multe plante. Ori, daca folosesti balconul in alte scopuri sau daca nu mai ai spatiu pentru a-l reamenaja asa cum ti-ai dori , poti sa iti construiesti singur, intr-o camera, coltul tau verde.

Sunt fel de fel de plante pe care le poti achizitiona si imbina in asa fel incat, in afara de oxigenul binemeritat intr-o zi calduroasa de vara, sa iti aduca si relaxare ochiului si liniste. Alege plante cu frunzis din plin si flori mari, pentru ca astfel te vei bucura si de racoare, iar aspectul casei se va schimba si el.

Foto homepage: Pixabay