Amenajare living mic sau ingust - idei si trucuri de amenajare

Livingul este, poate, cel mai important spatiu din casa. Tocmai pentru ca acesta indeplineste, de multe ori, un dublu-rol, fiind, pe de-o parte locul in care socializam cu invitatii si pe de alta parte dormitor “de ocazie”, livingul trebuie sa imbine atat caracteristici de design cat si elemente functionale.

Amenajare living mic sau ingust

Amenajare living open space

Idei de amenajare livinguri pe stiluri

Livingul tau nu este tocmai unul foarte spatios? Exista foarte multe trucuri de amenajare a unui living mic sau ingust, trucuri pe care le poti pune in aplicare chiar si fara ajutorul unui designer. Iata cateva dintre principiile de amenajare care te pot ghida in crearea unui living confortabil si estetic, in ciuda suprafetei sale nu foarte generoase..

Cromatica reprezinta una dintre directiile pe care poti actiona foarte eficient pentru crearea unor efecte optice de amplificare a spatiului. In general, pentru ca o camere sa capete voluptate, poti miza pe utilizarea unei palete cromatice formata din tonuri neutre. Nuante de bej, crem, alb, bleu, sau roz pal sunt cateva dintre cele mai inspirate variante de culoare pe care le poti utiliza pentru vospirea peretilor, dar si pentru alegerea mobilierului si a finisajelor. Desigur, nu inseamna ca in materie de amenajare living mic si ingust optiunile de cromatice sunt limitate doar la tonuri pastelate. Contrastele cromatice sunt si ele permise si pot fi realizate prin intermediul accesoriilor.

Alegerea mobilierului reprezinta iarasi o provocare la capitolul amenajare living mic sau ingust. Desi anumite piese sunt esentiale, ele trebuie alese si dispuse astfel incat sa nu acapereze intreg spatiul camerei. Astfel, daca folosesti sufrageria pe post de dormitor, at trebui sa iti indrepti atentia catre modele de canapele ieftine, eventual din categoria celor extensibile, pentru un plus de confort. Un alt truc pe care te poti baza in amenajarea unei camere inguste si mici este sa apelezi la piesele de mobilier suspendat, pentru a utiliza eficicient spatiul disponibil pe pereti.

Daca vrei sa creezi iluzia unui spatiu mai amplu, foloseste un secret pe care designerii il aplica, deseori: montarea oglinzilor mari in diverse locuri ale camerei.

Foto: Pexels

In majoritatea apartamentelor moderne intalnim o configurare foarte interesanta a spatiului, anume aceea de open-space. De regula, aceasta combinatie se realizeaza intre living si bucatarie. Pentru ca vorbim, de fapt, despre un singur spatiu care nu este delimitat de pereti, amenajarea unui living open space poate reprezenta, intr-adevar o provocare. Desigur, totul devine mult mai simplu daca pornesti in lupta avand un set de reguli si sfaturi pe care sa le urmezi.

Asadar, pentru a mentine aspectul unitar, este recomandat sa alegi aceeasi culoare pentru vopsirea peretilor, dar si pentru mobilier. Daca vorbim despre o incapere ingusta si mica, atunci nu uita regula pe care am invatat-o ceva mai devreme: alege intotdeauna culori deschise, pastelate, oricat de fascinant ti s-ar parea sa alegi un parchet intr-o nuanta inchisa!

Atunci cand un singur spatiu trebuie sa serveasca pentru doua scopuri diferite, e important sa stim care pot fi acele elemente de delimitare potrivite. Amenajarea unui bar reprezinta o idee foarte buna pentru a face diferenta intre zona de bucatarie si cea de living. Exista o multime de modalitati in care poti sa creezi un bar foarte atractiv si practic in acelasi timp, iar noi iti prezentam, pentru inspiratie, cateva imagini reprezentative:

Foto: Pexels

Foto: Pixabay

Chiar daca ai un living mic, asta nu inseamna ca nu il poti amenaja..cu stil! Iti propunem cateva idei de design in diverse stiluri, pe care le poti alege chiar si pentru un living mic si ingust. Uite care sunt propunerile noastre!

Stilul minimalist

Stilul minimalist este caracterizat prin eliminarea elementelor redundante in scopul de a crea un spatiu curat din punct de vedere al designului. Astfel, mobilierul necesar amenajarii unui living in stil minimalist va avea intotdeauna linii drepte si simple si nu se va impune prin volum si nici prin culoare. Culorile utilizate sunt, de regula, deschise. Singurele elemente care au voie sa se remarce din punct de vedere cromatic sunt obiectele de decor, care sunt si ele, utilizate cu masura. Concluzia: alege elemente care sa indeplineasca, simultan, doua functii: cea functionala si pe cea estetica.

Foto: Pixabay

Stilul industrial

Daca esti adeptul unui stil de amenajare diferit, iti propunem sa creezi un living in stil industrial. Acesta mizeaza pe elemente si materiale inedite, pe care nu te-ai astepta, in mod normal, sa le intalnesti intr-o sufragerie. Chiar si peretii au un design aparte, fiind imbracati cu tapet care imita constructiile vechi sau caramida. De asemenea, printre materialele care se regasesc in amenajarile in stil industrial se numara inoxul, fierul forjat sau cuprul.

Foto: Pixabay

Stilul contemporan

Stilul contemporan imbina elementele celui modern cu clasicismul, reusind sa dea nastere unor spatii pline de eleganta si de caldura. Este un stil de design foarte potrivit pentru un living mic si ingust, deoarece este permisiv si nu impune un set de reguli stricte. Stilul contemporan se bazeaza pe volum, culoare si textura si imprumuta o paleta cromatica inspirata din natura. Daca vrei un living amenajat in stilul contemporan, ia-ti inspiratia din imaginile de mai jos:

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Foto homepage: Photo by DESIGNECOLOGIST on Unsplash