Proprietatile vindecatoare ale pietrei naturale in Feng Shui

Principiile stravechi de Feng Shui, vechi de peste 5.000 de ani, inca mai sunt aplicate in designul locuintelor. Ele se bazeaza pe ideea ca ambientul in care ne petrecem timpul liber ne poate influenta atat starea de spirit, cat si viata, datorita energiilor care ne inconjoara.

Designul Feng Shui mizeaza foarte mult pe folosirea materialelor naturale in amenajare, lemnul, piatra naturala sau plantele fiind nelipsite din ideile de design interior in acest stil. Dintre toate, piatra naturala este elementul asociat adeseori, in practicile Feng Shui, cu vindecarea si cu recapatarea puterii si a energiei.

Adeptii designului Feng Shui cred ca pietrele absorb energia locului din care provin si pot aduce in locuintele noastre pace, stabilitate, creativitate, putere de concentrare, dar si armonie. Pe de alta parte, in designul clasic, piatra naturala este folosita in amenajarea in stil rustic a locuintelor, un design aparte, recunoscut pentru ambientul relaxant si confortabil pe care il creeaza. Iata cum poti include piatra naturala in designul locuintei tale:

Placarea peretilor cu piatra naturala

Specialistii Feng Shui recomanda adeseori placarea unui perete cu piatra naturala, pentru a impiedica patrunderea energiilor negative din afara locuintei. Pentru a-i maximiza potentialul, piatra trebuie folosita pe peretele aflat in partea de nord sau nord-est a unei incaperi, acest lucru favorizand atragerea norocului, a armoniei si a bunastarii intr-o locuinta.

Din punct de vedere practic, piatra naturala este recunoscuta pentru rezistenta sa si are capacitatea de a-i conferi unei incaperi un aspect unic si sofisticat, fara un cost foarte mare. Daca vezi aceste modele de piatra naturala de pe mathaus.ro te vei convinge ca aceasta poate infrumuseta aspectul oricarei locuinte, indiferent de stilul de amenajare ales, fara ca acest lucru sa te coste o avere. Dupa cum vezi, ai la dispozitie suficiente modele pentru a-l gasi pe cel mai potrivit pentru casa ta.

Utilizarea pietrelor in gradina

Despre pietrele amplasate in nord-estul gradinii se spune ca atrag creativitatea si iti redau puterea. Piatra se imbina armonios cu frumusetea naturii si scoate in evidenta toate celelalte elemente, cum ar fi lemnul, metalul, apa sau pamantul. O gradina amenajata dupa principiile Feng Shui creeaza un echilibru intre aceste elemente si peisagistica locului.

Pentru a include piatra naturala in gradina ta poti opta pentru bancutele din piatra sau pentru aleile realizate din dale mari de piatra naturala. La fel de populare sunt si fantanile arteziene sau cismelele din piatra, care pot infrumuseta orice tip de decor.

Utilizarea pietrelor semipretioase in amenajarea locuintei

Pietrele naturale semipretioase joaca si ele un rol foarte important in amenajarea de tip Feng Shui. Acestea sunt utilizate pentru a atrage anumite energii sau vibratii pozitive in locuinta sau la locul de munca. De exemplu, cuartul roz este folosit pentru a atrage in viata dragostea, dar si pentru a vindeca o dezamagire, in timp ce piatra de citrin te poate ajuta sa iti cresti stima de sine. Iata cum se folosesc cele mai populare pietre semipretioase:

Pentru a atrage energia pozitiva

Doua pietre de cuart roz amplasate in sud-vestul unei incaperi pot atrage energia pozitiva in cuplu si promoveaza armonia in familie. De regula, se amplaseaza un bol plin cu pietre mici de cuart roz pe o masa sau un raft, acesta avand, practic, rolul unui element decorativ.

Pentru protectia locuintei

Despre obsidian, hematit sau turmalina neagra se crede ca au proprietati protectoare. Acestea se amplaseaza de obicei in fata usii de la intrare, de o parte si de alta, pentru a crea o simetrie placuta privirii.

Pentru tinerea la distanta a energiilor negative

Citrinul si cianitul albastru sunt doua pietre pe care nu este nevoie sa le cureti niciodata, deoarece ele nu absorb energii negative, scrie The Spruce. Ele sunt utilizate in amenajarea Feng Shui tocmai pentru a tine la distanta aceste energii negative si exista mai multe modalitati in care le poti include in mod natural in designul locuintei tale. De asemenea, acestea functioneaza foarte bine si folosite alaturi de alte pietre semipretioase cum ar fi agatul rosu, jaspul sau cuartul alb.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: PlusONE