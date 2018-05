Cum sa amenajezi livingul cu un design functional integrand o canapea extensibila!

Livingul...cate roluri trebuie sa indeplineasca, in majoritatea locuintelor, aceasta camera! Livingul ar trebui sa fie destul de incapator incat sa poata primi vizitele unui numar mare de persoane, in acelasi timp! Mai apoi, e musai sa arate impecabil, deoarece este si loc de relaxare si nu cumva designul ei sa-ti strice feng shui-ul! Daca se poate, livingul sa fie bun de utilizat si pe post de home-cinema, cand ai chef de un week-end plin de seriale. A, da, si sa nu uitam, daca sufrageria este si locul in care dormi, atunci apare inca o conditie: cea a confortului!

Daca si tu vrei ca livingul tau sa poate servi in toate aceste scopuri, iti spunem cum poti sa obtii un design functional, folosind o canapea extensibila moderna!

Stilul canapelei da tonul designului unui living

Canapeaua, mai ales daca vorbim despre un model extensibil, (caruia nu ii putem neglija dimensiunile atunci cand se afla in extensie) devine o piesa centrala de mobilier pentru living. Asadar, ii revine dreptul de a seta tonul intregului design, doar are atatea responsabilitati de indeplinit, nu-i asa?!

Ei bine, exista numeroase stiluri de canapele extensibile moderne pe care le poti alege pentru sufrageria ta. Daca iti doresti un living cu aer aristocratic, opteaza pentru canapele in stil englezesc, care ofera un grad sporit de comoditate, in ciuda dimensiunilor destul de impunatoare. Designul lor se remarca printr-o arcuire caracteristic englezeasca a cotierelor si a spatarului, dar, pentru anumite modele, si picioarele din lemn. De regula, acestea sunt confectionate din piele naturala sau ecologica.

Foto: Pixabay.com

Schimbam locatia, imaginar, si ne indreptam spre Vestul Europei, focusandu-ne pe un alt tip de canapele, cele frantuzesti. Ceva mai reduse ca cele de tip englezesc, din punct de vedere al volumului, canapelele frantuzesti te vor ajuta sa creezi o camera chic si foarte eleganta.

Foto: pxhere.com

Nu am uitat ca iti doresti un living cu design functional, asa ca iti propunem o alternativa foarte buna daca esti, in general, o fire mai practica si nu te incanta lucrurile care au diverse artificii de design. Iti sugeram ca, in acest caz, sa optezi pentru canapele extensibile modulare, care se incadreaza cu usurinta chiar si in spatiile mici si care iti ofera libertatea de a le pozitiona in mai multe moduri.

Foto: Pixabay.com

Vrei si mai putin de la livingul tau si cauti sa amenajezi un spatiu aerisit, cu accente minimaliste? Atunci poate ti s-ar potrivi mai bine canapelele rectangulare, al caror design nu epateaza prin forme sau dimensiuni. Ele urmeaza o linie simplista, ideala pentru amenajarile in stil minimalist. De asemenea, daca nu ai foarte mult spatiu la dispozitie, o canapea de acest tip te poate salva de supraaglomerarea spatiului!

Foto: Pixabay.com

In ceea ce priveste materialul unei canapele extensibile, ai si la acest capitol o multitudine de variante. Poti opta pentru piele naturala sau ecologica daca vrei ceva mai deosebit, sau poti sa te uiti de modele de canapele cu tapiterie din bumbac sau din in. Oricum, opreste-te asupra unui tip de canapea care se curata usor, dar care sa iti si placa din punct de vedere al aspectului.

Foto homepage: Unsplash