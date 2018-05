5 greseli de ingrijire a hainelor din tesaturi sensibile pe care sa le eviti

Hainele din materiale subtiri sau sensibile au un aspect deosebit si nu lipsesc din garderoba niciunei femei. Voalul, matasea sau satinul arata superb in tinutele noastre elegante, dar pe cat de frumoase sunt, pe atat de dificila este ingrijirea si curatarea lor.

Astfel de materiale se pateaza usor, se rup sau se deterioreaza mai rapid si este suficient sa faci o singura greseala atunci cand le speli sau calci pentru a nu le mai putea purta niciodata. Daca vrei ca aceste tesaturi sa isi pastreze aspectul impecabil mai mult timp, ti-am pregatit o lista cu cateva greseli de evitat, precum si sfaturi de ingrijire, care sa iti usureze munca si sa iti mentina hainele ca noi ani de zile:

Nu speli intotdeauna hainele la temperatura indicata pe eticheta

Atunci cand ne asteapta acasa un cos plin cu rufe de spalat si nu avem la dispozitie prea mult timp liber, primul lucru pe care suntem tentate sa il facem este sa le punem pe toate in masina de spalat, sa selectam un program si sa lasam apoi aparatul sa isi faca treaba. Insa producatorii de haine ne atrag atentia ca este foarte important ca temperatura de spalare indicata pe eticheta sa fie respectata, pe cat posibil, cu atat mai mult in cazul tesaturilor fine. Ca o regula generala, ar fi indicat sa spalam de mana hainele sensibile, intrucat miscarile repetitive ale masinii de spalat vor deteriora tesaturile, in timp.

Nu setezi cu atentie temperatura fierului de calcat

Este suficienta o clipa de neatentie la setarea temperaturii fierului de calcat pentru a arde un material fin. Iar atunci cand ai de calcat lenjeria de pat, jeansi, bluze, sacouri, in general materiale care necesita temperaturi diferite de calcare, este foarte usor sa comiti o greseala fatala pentru bluza ta preferata. Pentru a evita astfel de accidente, asigura-te ca ai un fier de calcat performant, care sa fie usor de reglat si bland cu tesaturile. Daca te uiti peste aceste statii de calcat Philips, vei observa ca ele sunt dotate cu o tehnologie inovatoare numita OptimalTEMP, care iti permite sa calci orice material fara a mai regla temperatura in prealabil si fara riscul de a mai arde tesaturile.

Ai obiceiul de a indeparta petele prin frecare

Oricui i se poate intampla sa se aleaga cu o pata dificil de scos pe bluza preferata. Insa frecarea materialului cu apa si detergent pentru a indeparta pata este o metoda care nu da rezultate, ba dimpotriva, poate inrautati aspectul acesteia si poate slabi tesatura, scrie Realsimple.com. In schimb, este recomandat sa incerci sa speli pata cat mai rapid si sa folosesti un detergent special, care sa protejeze materialele sensibile.

Folosesti prea mult detergent la spalare

Cantitate de detergent pe care ar trebui sa o folosesti la spalarea hainelor variaza in functie de duritatea apei. Astfel, cu cat apa este mai dura, cu atat va fi nevoie de mai mult detergent pentru a scoate hainele imaculate din masina de spalat. Tine cont insa ca atunci cand pui prea mult detergent in cuva, risti ca acesta sa se depuna pe haine si sa nu se clateasca bine, ceea ce poate cauza aparitia unor iritatii sau alergii pe piele, precum si pete inestetice pe hainele inchise la culoare.

De asemenea, este recomandat sa folosesti cu precautie clorul, intrucat acesta slabeste tesaturile si creste astfel riscul ca materialul sa se rupa. In plus, nu uita ca aceasta substanta poate fi folosita doar pe materialele de culoare alba, daca vrei sa eviti decolorarea si patarea hainelor.

Folosesti prea des uscatorul automat al masinii de spalat

Oricat de practice ar fi masinile de spalat cu programe de uscare a rufelor, acest program trebuie folosit cu masura si cu mare atentie la tipul de materiale pe care le usuci in masina. Unele tesaturi, precum bumbacul, pot „intra la apa” atunci cand le usuci astfel, in timp ce alte materiale vor deveni sensibile la rupere sau se vor sifona excesiv. Incearca, ori de cate ori ai posibilitatea, sa lasi hainele sa se usuce natural. Totusi, evita sa iti pui hainele la uscat in bataia soarelui, daca vrei sa eviti decolorarea tesaturilor.

Daca tii cont de aceste sfaturi practice, vei reusi sa iti mentii hainele ca noi mai mult timp si sa eviti degradarea rapida a materialelor sensibile. Aceste recomandari nu sunt utile numai pentru tesaturile fine, ci pentru piesa vestimentara pe care speri sa o porti cat mai mult timp de acum incolo.

