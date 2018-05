Ponturi de la specialisti - cum recunosti mobila de calitate cand o comanzi online

Din fericire, Internetul ne ofera acum facilitatea de a face shopping online, avand posibilitatea sa alegem dintr-o paleta foarte vasta de optiuni. Astfel, atunci cand vrei sa dai un refresh casei tale, e foarte simplu sa gasesti rapid un magazin de mobila online de unde sa achizitionezi piesele necesare redecorarii. Desi ai foarte multe avantaje cand alegi sa comanzi mobilier de pe diverse site-uri, exista si un mic inconvenient: acela ca nu poti vizualiza produsele respective decat in imagini. Asadar, cum te poti convinge de calitatea lor? Iti spunem noi cateva ponturi utile de la specialistii echipei Tamos.ro!

Analizeaza cu atentie site-ul, cu scopul de a regasi “indicii” despre veridicitatea comerciantului

Internetul este un mediu accesibil oricui, iar multi au profitat de acest lucru comercializand, pe site-uri fantoma, produse fictive sau care sunt prezentate in imagini complet diferit fata de cum arata ele in realitate. Nu ti s-a intamplat niciodata sa comanzi online un produs care arata atractiv pe site, dar nu si atunci cand ai deschis coletul? Daca raspunsul este “da”, probabil ca nu ai ales corespunzator site-ul de pe care sa iti faci cumparaturile!

Foto: Unsplash

Mai ales atunci cand comanzi mobila, fiind vorba despre o investitie importanta, trebuie, deci, sa alegi un magazin de mobila care sa iti ofere incredere. Asadar, specialistii Tamos.ro spun ca orice shop online de nisa care comercializeaza produse de calitate va avea in site urmatoarele elemente: datele reale si complete de contact ale magazinului (nume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa fizica, poate chiar si un numar de fax, in cazul in care exista), programul de functionare, trimitere catre paginile retelelor lor de socializare - daca este cazul.

De asemenea, citeste cu atentie termenii si conditiile care nu ar trebui sa lipseasca de pe un magazin virtual serios.

Tamos.ro este unul dintre site-uri de mobila de pe care poti comanda cu incredere. Acesta detine certificarea Trusted, care atesta faptul ca magazinul online indeplineste anumite criterii si standarde din punct de vedere al bunelor practici din e-commerce.

Produsele oferite si serviciile conexe

Expertii Tamos.ro ofera ponturi utile si in ceea ce priveste produsele si serviciile care fac parte din oferta unui magazin de mobila in care poti avea incredere. Concret, sunt foarte mari sansele sa nu primesti ceea ce ai comandat pe baza imaginilor, daca pe site-ul respectiv nu gasesti produse bine documentate. Asadar, verifica cu atentie daca produsele specifica detalii legate de materialele din care sunt realizate piesele de mobilier, de finisaje, de producator. De asemenea, printre caracteristicile mentionate pe site trebuie sa se numere si dimensiunile respectivului produs. Uita-te in site si dupa categoria de recenzii sau de testimoniale, care iti vor oferi detalii pretioase din experientele pe care alti clienti le-au avut cu magazinul respectiv.

In acelasi timp, orice magazin de mobila care se respecta iti va pune la dispozitie si posibilitatea de a opta pentru servicii conexe, respectiv livrare, montaj si chiar consiliere in alegerea tipului de mobilier potrivit