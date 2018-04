Cum amenajezi o bucatarie open-space: 6 idei la care nu te-ai fi gandit

Fiecare spatiu din casa poate sa arate bine, daca stii sa pui in aplicare cateva trucuri de amenajare. Pentru a putea afirma cu patos ca “nicaieri nu-i ca acasa”, suntem dispusi adesea sa investim timp, bani si energie, doar pentru ca, la final, sa ne bucuram de confortul dorit in propriile locuinte.

Bucatariile open-space au fost si vor ramane, probabil, pe val, deoarece reprezinta o solutie de design moderna si cu foarte multe beneficii. Daca iti doresti si tu sa ai o bucatarie deschisa in casa ta, iti prezentam 6 idei de amenajare la care nu te-ai fi gandit!

Vopseste peretii intr-o singura culoare

Utilizeaza o singura nuanta pentru vopsirea peretilor din bucatarie. Folosirea principiului monocrom impiedica formarea unui aspect disjunctiv, mai ales in spatiile deschise, asa cum iti doresti sa fie sau cum este deja bucataria din casa ta.

Foloseste materiale asemanatoare

Foto: Pixabay.com

Nu numai prin utilizarea aceleasi nuante pentru toti peretii poti sa obtii un aspect uniform intr-o bucatarie open-space. Acelasi efect are loc si daca foloseste materiale asemanatoare pentru podele, pentru piesele de mobilier de bucatarie, pentru ferestre etc.

Pastreaza o nota relaxata

Conceptul de amenajare al unei bucatarii open-space trimtie automat cu gandul la un stil de viata relaxat. Din acest motiv, se impune pastrarea unei note relaxate, care nu lasa impresia unui spatiu foarte studiat. In acest sens, evita piesele de mobilier prea sofisticate sau decoratiunile din materiale pretioase.

Delimiteaza zonele

Spatiile deschise pot parea ostentative daca zonele specifice nu sunt delimitate in functie de rolul lor. Acelasi lucru se intampla si in cazul bucatariilor open-space si poate fi evitat prin alegerea si pozitionarea corespunzatoare a mobilierului. De exemplu, barul trebuie amenajat separat de locul in care se gateste.

Adauga diversitate prin texturi

Pentru ca am stabilit deja ca in bucataria ta open space este ideal sa utilizezi o singura culoare pentru a zugravi peretii, trebuie sa gasim alte modalitati de a adauga textura spatiului. Poti face acest lucru prin alegerea unor corpuri de iluminat cu un design proeminent, prin forma anumitor elemente (cum ar fi scaunele), care adauga interes vizual, dar dara a distrage atentia in mod special.

Include elemente de stocare inchise

In cazul in care ai o bucatarie open-space, e important sa pastrezi un aspect aerisit, iar dezordinea joaca, in acest context, un rol esential. Prin urmare, iti recomandam sa optezi pentru elemente inchise de stocare a obiectelor, cum ar fi sertarele, sau dulapurile cu usi. Este de preferat sa eviti rafturile sau corpurile care lasa la vedere obiectele.