Cum iti influenteaza lumina alegerile, perceptia sau starea de spirit. Ce spun specialistii

Te-ai gandit vreodata ca lumina poate avea o influenta semnificativa asupra gandurilor si emotiilor tale? O serie de studii arata cum aceasta poate modifica perceptia, poate incuraja diferite alegeri sau poate schimba starea de spirit.

In mare parte suntem constienti de faptul ca suntem mai binedispusi si avem mai multa energie intr-o zi insorita decat intr-una ploioasa. Dar studiile arata ca nu doar lumina naturala, ci si cea artificiala are o influenta la fel de mare asupra emotiilor si comportamentului oamenilor. Aceasta are capacitatea de a creste sau reduce nivelul de serotonina si melatonina produse de organism. Prin urmare, poate nu ar trebui sa mai consideri pofta de mancare, dorinta de a dormi sau alegerile pe care le faci o pura intamplare. Afla ce spun specialistii si cum poti folosi aceste informatii in avantajul tau.

Solutii eficiente pentru acasa

Cercetatori ai University of Toronto, din Canada au descoperit ca exista o legatura intre intensitatea luminii si cea a emotiilor. Lumina foarte puternica actioneaza ca un stimul asupra simturilor. In spatiile de lucru, precum biroul sau biblioteca, aceasta poate creste productivitatea. Pe de alta parte, atunci cand este vorba de discutii in grup, poate creste nivelul emotiilor negative.

Lumina slaba aduce cu sine o serie de noi influente asupra organismului, in mare parte opuse celor prezentate mai sus. Daca o incapere este insuficient luminata, aceste lucru poate contribui la cresterea nivelului de stres si la scaderea productivitatii. Iritabilitatea crescuta a fost de asemenea pusa in unele situati pe seama unui iluminat neadecvat.

In acelasi fel, culoarea albastra, rece, a luminii te poate face sa te simti mai energica. Acest lucru nu este insa de dorit inainte de culcare. Culoarea calda a luminii, de o intensitate scazuta, contribuie la cresterea melatoninei, avand rolul unui somnifer natural.

Astfel, daca te gandesti la solutii de iluminat pentru casa ta, este important sa optezi pentru posibilitatea ajustarii luminii in functie de necesitati si de momentul zilei. Lampile cu led produse de Philips pot fi o buna alegere din acest punct de vedere. Pe langa faptul ca sursele de iluminat cu led ofera instantaneu o calitate perfecta a luminii, poti alegea culoarea emisa de leduri si ai posibilitatea de a opta pentru corpuri de iluminat cu putere reglabila.

Lumina si perceptia

Desi poate nu te-ai gandit la acest lucru, lumina poate modifica perceptia pe care o ai asupra lucrurilor. Folosita in mod inteligent, aceasta poate contribui la amplificarea spatiului. De exemplu, pentru posesorii unui apartament de mici dimensiuni, exista o multime de solutii pentru a crea o astfel de iluzie optica. De la corpuri de iluminat incastrate, la cele suspendate sau asezate in coltul incaperilor, secretul consta in cantitatea de lumina si in distribuirea acesteia.

Lumina influenteaza si felul in care percepi culorile sau obiectele din jur. Diferite surse de iluminat pot schimba modul in care arata zugraveala peretilor, sau articolele de imbracaminte. Lumina incandescenta face de obicei culorile sa para mai puternice. Din acest motiv, atunci cand ajungi acasa de la cumparaturi, rochia cumparata poate arata complet diferit de cea pe care ai probat-o in magazin.

Iar sirul nu se incheie aici. Un studiu a aratat ca barbatii percepeau femeile ca fiind mai atractive intr-o incapere cu lumina difuza decat intr-una cu lumina puternica.

Alegerile pe care le faci

Specialistii in marketing cunosc de multa vreme rolul luminii in succesul unei afaceri. Restaurantele, fast-food-urile sau centrele comerciale folosesc adesea lumina in avantajul lor. Practic exista diverse strategii care influenteaza alegerile facute de clienti. De exemplu, s-a demonstrat faptul ca mancam mai incet si consumam mai putina mancare in restaurantele cu lumina difuza. Astfel, lumina puternica este aleasa in mod intentionat de fast-food-uri pentru ca cei care le calcă pragul sa cumpere si sa plece intr-un timp scurt. In acest fel nu va exista problema meselor ocupate si se va mentine un flux continuu de comenzi. Totodata, s-a demonstrat ca lumina puternica creste dorinta pentru gusturi mai puternice. In cadrul unui studiu, participantii au consumat aripi de pui picante, insa voiau mai mult sos picant. De asemenea, au ales mai degraba bauturi mai aromate.

In cazul magazinelor comerciale, strategiile tin si de solutiile de decor alese. Reflectoarele sau luminile incastrate ori colorate pot atrage atentia cumparatorilor asupra noii colectii.

Stiinta continua sa ne demonstreze faptul ca alegerea solutiilor de iluminat nu ar trebui sa fie o pura intamplare. Este de preferat sa optezi pentru o strategie bine gandita si pusa in aplicare, in functie de propriile nevoi. Fie ele personale sau comerciale.

Sursa foto: Shutterstock