8 obiceiuri ale oamenilor care au mereu o casa curata

Te intrebi adesea cum reusesc unii oameni sa aiba mereu casa curata si ordonata? Poate parea dificil si doar gandul la orele de curatenie necesare te face sa obosesti. De fapt este vorba de cateva obiceiuri, care devin cu timpul parte din rutina zilnica si simplifica foarte mult lucrurile. Descopera din randurile de mai jos care sunt acestea si invata sa le pui zilnic in aplicare. Nimic nu poate fi mai placut decat sa te bucuri de confortul pe care ti-l ofera o locuinta ingrijita.

1. Folosesc aparate electrocasnice eficiente

Un obicei care te va ajuta mereu sa economisesti timp pretios cu ordinea si curatenia este sa folosesti doar aparate electrocasnice eficiente. Daca, de exemplu, vechiul aspirator nu mai functioneaza cum ar trebui, poate este timpul sa renunti la el. Pe langa faptul ca vei fi nevoita sa insisti pe fiecare coltisor de covor, ar putea ramane in urma praf sau par de animale. Informeaza-te cum alegi cel mai bun aspirator si decide in functie de programul si stilul tau de viata. Poti opta pentru un aparat cu diferite functii suplimentare, care va lasa podeaua curata intr-o clipita.

Acelasi lucru se aplica si in cazul masinii de spalat. Daca rufele nu mai sunt la fel de curate si este nevoie mereu de programul lung de spalare, o masina de spalat noua poate fi o investitie inteligenta.

2. Nu pastreaza lucruri de care nu au nevoie

Persoanele care locuiesc intr-o casa exemplar de curata si ordonata stiu de obicei ca lucrurile nefolositoare nu trebuie pastrate. Daca sertarele de la bucatarie adapostesc sase polonice, iar cele din birou, doua sute de pixuri, cea mai buna idee este sa renunti la cele pe care nu le folosesti. Un polonic si trei pixuri sunt mai mult decat suficiente intr-o locuinta.

Procedeaza la fel si in cazul obiectelor decorative care nu iti mai plac, sau a hainelor pe care nu le mai porti. Daca ceva nu iti mai place de ceva vreme, cel mai probabil nu o vei mai folosi nici de acum incolo. Fie ca alegi sa le donezi sau sa le faci cadou, vei face pe cineva fericit, iar casa ta va fi mult mai organizata.

3. Organizeaza documentele

Daca ai tone de hartii acasa, este timpul sa le organizezi intr-un mod mult mai eficient. Pastrate unele peste altele, nu iti vor fi niciodata de folos. Vei evita sa rasfoiesti sute de pagini doar pentru a gasi ceea ce cauti. Prin urmare, cea mai buna solutie este sa folosesti dosare si cutii de depozitare, pe care sa le numerotezi. In acest fel vei avea mereu acces la informatiile de care ai nevoie.

Insa pentru ca istoria sa nu se repete si sa te trezesti din nou cu gramezi de hartii pe birou, obisnuieste-te sa le organizezi imediat. Atunci cand deschizi un plic, asaza-l la locul lui dupa ce ai citit continutul. Procedeaza la fel si cu revistele sau ziarele, care ar trebui sa aiba un spatiu special destinat lor.

4. Curata suprafetele dupa fiecare folosire

O persoana care prefera curatenia va inlatura murdaria de pe suprafete dupa fiecare folosire. Dupa ce te speli pe dinti, asigura-te ca si clatesti bine chiuveta. Daca iti pregatesti un sandvici, curata masa si lasa totul in ordine in urma ta. De asemenea, daca gatesti si ai stropit aragazul cu mancare, grasimea se va indeparta foarte usor daca nu astepti sa se usuce.

Nimic nu este mai neplacut vederii decat o chiuveta, un blat de bucatarie sau un aragaz murdare. In plus, suprafetele se vor degrada in timp si isi vor pierde din stralucire. Si exista riscul sa nu mai poti sa le redai aspectul pe care il aveau la inceput.

5. Folosesc patul pentru a dormi

Oamenii cu o casa mereu curata folosesc patul din dormitor doar pentru a dormi. Desi este logic ca aceasta este principala sa functie, uneori este transformat in birou sau sifonier. Poate fi comod sa finalizezi un proiect in timp ce stai intre asternuturi, dar nu este recomandat. In primul rand poti purta o gramada de bacterii in pat, mai ales ca poate ti se face pofta si de o mica gustare. Apoi, incaperea va parea foarte dezordonata. Este de preferat sa faci patul in fiecare dimineata, imediat dupa ce te-ai trezit si sa il folosesti din nou doar seara, cand vrei sa te odihnesti.

6. Asaza jachetele si pantofii la locul lor

Orice hol in care nu exista zeci de pantofi imprastiati si jachete ce stau sa cada din cuier va parea automat mult mai organizat. Pentru ca totul sa fie mai simplu, instaleaza la intrare un dulap de pantofi. In acest fel ordinea fireasca a lucrurilor va fi ca de fiecare data cand cineva intra in casa sa se descalte si sa aseze pantofii in dulap. Pentru a evita ca acesta sa nu mai fie suficient de incapator la un moment dat, opteaza de la inceput pentru un model mai mare.

In ceea ce priveste jachetele, in cuier ar trebui sa fie agatate doar ultimele pe care le-ai purtat. Fa-ti un obicei din a le pune la loc in sifonier, din cand in cand, mai ales atunci cand esti sigura ca nu vei imbraca acelasi pardesiu a doua zi.

7. Nu lasa gramezi de vase in chiuveta

Odata adunate in chiuveta, iti va fi mai greu sa le speli si sa le ordonezi la locul lor. Tocmai din acest motiv trebuie sa eviti acest lucru. De exemplu, atunci cand gatesti ai nevoie de diverse vase si cratite. Spala-la imediat ce nu iti mai sunt de folos si va fi minunat sa servesti masa fara a avea deja chiuveta plina.

Dupa pranz sau cina, le poti aseza direct in masina de spalat vase. Programeaza inceperea programului pe seara, astfel ca dimineata vasele vor fi curate si va mai trebui doar sa le asezi la locul lor.

Dupa ce bei o cana de ceai, nu lasa cana pe masa sau altundeva in bucatarie. Iti va lua cateva minute sa o clatesti.

8. Pastreaza ordinea lucrurilor

Intr-o casa ce pare mereu curata, orice lucru are locul lui. Si dupa fiecare folosire a unui produs, acesta este asezat de unde a fost luat. Pare simplu, doar ca e foarte usor sa uiti ambalajul de la sapun in baie, sau cel de la ciocolata pe masuta din sufragerie. Cu cat renunti mai repede la aceste obiceiuri, cu atat mai bine. Pe langa faptul ca locuinta ta va fi mereu ordonata, vei sti intotdeauna cu exactitate unde gasesti ceea ce cauti.

O casa stralucitoare si ordonata nu inseamna ore intregi de curatenie. Mai degraba este vorba de cateva obiceiuri simple, puse zilnic in aplicare. Invata sa ti le insusesti si bucura-te mereu de acel sentiment de bine pe care o casa curata il ofera.



