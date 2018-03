Foloseste la maximum suprafata utila a casei: 4 idei de reamenajare care iti vor dilata spatiul de locuit

Lipsa spatiului nu este o problema specifica doar locuintelor mici. De altfel, uneori avem tendinta de a aduna si pastra tot felul de lucruri acasa, de la obiecte de decor si piese de mobilier mai mult sau mai putin utile, la electrocasnice pe care nu le folosim niciodata.

Organizarea eficienta a spatiului disponibil din casa este o provocare pentru oricare dintre noi. Cu toate astea, de multe ori nu folosim corespunzator anumite incaperi si ajungem sa ne sufocam in dormitoare si in camerele de zi care mai de care mai aglomerate.

Iata cateva idei de amenajare care te vor ajuta sa regandesti suprafata utila din casa ta si sa profiti la maximum de fiecare metru patrat:

1. Da un suflu nou debaralelor

Poate ca bunicile noastre foloseau corect debaralele si depozitau in ele toate conservele si proviziile pentru iarna, insa acest obicei si-a cam pierdut popularitatea in ultimii ani. Putinele borcane cu muraturi sau zacusca pe care le cumparam, le pregatim singure sau le primim de la rudele mai pricepute si mai neobosite isi duc veacul in frigidere si dulapuri, iar sticlele de vin stau la loc de cinste in rafturi moderne cu rol decorativ.

Inainte sa lasam debaralele sa se transforme in depozite pentru vechituri, le putem folosi in scopuri cu adevarat utile. Una dintre variante este transformarea debaralei in spalatorie. Vei avea suficient spatiu pentru masina de spalat, dar si pentru un cos de rufe si cateva rafturi. De spatiul economisit in baie sau bucatarie te vei putea bucura, pur si simplu, daca nu ai planuri sa-l convertesti in spatiu de depozitare.

2. Niciun hol nu e inutil de mic daca stii sa-l folosesti

Suntem, poate, obisnuite sa folosim holul doar pentru a ne atarna jachetele groase si paltoanele in cuiere voluminoase si sa ne etalam incaltarile de sezon, pentru a le avea la indemana. Cu putina imaginatie, insa, holul se poate transforma intr-o incapere frumoasa si utila, in toata amplitudinea lui.

Alege un cuier vertical, pe care sa il folosesti doar pentru cateva jachete de sezon si depoziteaza incaltarile pe care le porti mai des intr-un corp de mobilier special conceput pentru asta, care va ocupa mai putin spatiu. Iti va ramane suficient loc pentru un alt corp cu sertare, pentru o mini-biblioteca sau pentru cateva rafturi pe care le poti folosi pentru depozitarea marutisurilor precum pusculita, cosuletul cu chei si alte fleacuri pe care vrem sa le gasim fara eforturi.

3. Transforma mansarda intr-o camera functionala

Este usor sa duci toate lucrurile de care nu ai nevoie in pod si sa-l folosesti ca pe o boxa de depozitare, dar adevarul este ca risipesti spatiu facand asta. Invata sa te descotorosesti de lucrurile inutile si ofera-le cuiva care chiar ar avea nevoie de ele; la urma urmei, sunt mici sansele sa revii la vechiul aragaz sau sa incepi sa-ti porti din nou garderoba din adolescenta, iar obiectele de care te folosesti se afla, cu siguranta, mai la indemana.

Mansarda are un potential urias si trebuie sa profiti de asta si sa o transformi intr-o camera functionala. Indiferent daca vrei sa faci un dormitor pentru oaspeti sau un birou luminos ori s-o metamorfozezi in camera ta preferata pentru petrecerea timpului liber, te sfatuim sa consulti ghidul complet cu idei ingenioase de reamenajare a mansardei creat de arabesque.ro.

4. Exploreaza teritorii noi: locul de sub scara

In fiecare casa exista locuri pe care le ignoram, doar pentru ca pare neconventional sa le folosim sau sa le decoram. Unul dintre aceste locuri este spatiul de sub scara, caruia nu ii acordam catusi de putina atentie. Asadar, in cazul in care nu planuiesti sa il folosesti drept parcare pentru bicicleta, iti propunem sa profiti din plin de capacitatea sa.

Un dulap asimetric sau o comoda cu sertare se vor incadra perfect in acest loc. Vei avea astfel mai mult spatiu de depozitare, fara ca modificarile privind designul sa fie prea stridente. Poti asorta noua piesa de mobilier cu celelalte prezente in jur sau poti folosi o culoare accent pentru a da un suflu nou incaperii. Indiferent daca il camuflezi sau il scoti in evidenta, cu siguranta te vei bucura de spatiul castigat datorita lui.

Sursa foto: Shutterstock