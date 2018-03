Cum sa deblochezi energia unei case? 11 metode utile explicate de un expert Feng Shui

Infertilitatea a devenit un fenomen din ce in ce in ce mai raspandit in societatea actuala, iar trendul nu pare sa scade, ci chiar sa capete amploare in anii urmatori. De multe ori, incercarile nereusite de a avea copii nu au doar cauze medicale, ci mai ales factorii psihologici, precum stresul, anxietatea etc., pot juca un rol negativ.

In opinia Georgianei Vasuian (foto), consultant in Feng Shui, inclusiv felul in care ne-am amenajat locuinta poate influenta modul in care qi-ul (energia universala a vietii) actioneaza asupra sanatatii noastre, asupra armoniei din cuplu sau chiar asupra personalitatii noastre, aspecte care se pot rasfrange inevitabil si asupra fertilitatii cuplului.

“Feng Shui este o practica straveche de aproape 6000 de ani, caracterizat printr-un sistem bazat pe observare atenta a energiilor ceresti, a celor de pe pamant (spatiul interior si cel exterior) si a modului in care energia vietii (qi-ul) se manifesta intre cele doua planuri. Atunci cand energiile din locuinta sunt dezechilibrate sau chiar blocate, femeile nu raman insarcinate sau, daca o fac, atunci sarcina este una cu mari riscuri.

De aceea, se recomanda evaluarea locuintei, in special a dormitorului, de catre un expert in feng shui, astfel incat acesta sa realizeze masuratorile energetice ale locuintei, intensitatea si modul in care acestea se manifesta in interiorul incaperii.

Conform stiintei Feng Shui, infertilitatea poate fi atribuita in parte energiei sau qi-ul, care este blocat sau stagnant din locuinta, dar acest lucru se mai poate vedea si din analiza hartii natale „Cei 4 Stalpi ai Destinului”, care poate depista cauzele care obstructioneaza actul procreerii. Practica Feng Shui poate crea un mediu mai echilibrat, armonios si relaxat pentru a concepe un copil”, explica expertul in Feng Shui, Georgiana Vasuian.

Cum ne putem amenaja locuinta in stil Feng Shui?

Dormitorul conjugal sau spatiul principal in care incepe procesul procreerii trebuie amenajat astfel incat toate energiile sa devina congrunte, armonioase si sa coincida cu personalitatile viitorilor parinti. De multe ori ni se intampla sa nu reusim sa ne odihnim cum trebuie sau sa ne trezim mai obositi ca inainte, iar principalele cauze, considera expertii in Feng Shui, sunt energiile locuintiei care nu vibreaza in concordanta cu qi-ul nostru si cel de cuplu.