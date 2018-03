Electrocasnicele din casa ta se uzeaza. Afla cand ar trebui inlocuite

Multe persoane au senzatia ca aparatele din casa se strica in cel mai prost moment posibil. Sa recunoastem: nu e niciodata un moment oportun sa ramai fara masina de spalat sau frigider. Acesta nu este insa singurul motiv pentru care ar trebui sa inlocuiesti electrocasnicele inainte sa se deterioreze. Iti explicam care e momentul potrivit pentru fiecare aparat si de ce e important sa nu amani:

De ce e important sa schimbi la timp electrocasnicele

Nu e un moft sa inlocuiesti aparatura din casa inainte sa se deterioreze. Pe langa faptul ca se strica mai usor si mai repede, electrocasnicele uzate nu isi mai indeplinesc la fel de bine functia. Unele dintre ele au chiar efecte negative asupra sanatatii, cum ar fi aspiratorul si frigiderul.

Daca identifici semnele de mai jos, e esential sa le schimbi cu unele noi. In cazul in care nu ai bani pusi deoparte pentru astfel de schimbari, orienteaza-te catre reduceri si plata in rate. Poti opta pentru programul de rate emag, avand in vedere ca nu platesti dobanda si achiti in 18 rate.

Cand sa inlocuiesti aspiratorul

Durata de viata maxima a unui aspirator se situeaza intre 8 si 10 ani. In cazul multor modele, apar probleme mult mai repede; depinde in mare masura de materialele din care e facut aspiratorul. Daca observi ca nu mai are aceeasi putere ca la inceput sau ca e mai zgomotos, e timpul sa il schimbi.

Cu cat este mai vechi, cu atat elibereaza o cantitate mai mare de bacterii, praf si alergeni in aer, conform unui studiu de specialitate publicat in Applied and Environmental Microbiology. Prin urmare, e riscant pentru sanatatea ta si a celor dragi sa continui sa folosesti aspiratorul daca arata semne de uzura.

Cand sa inlocuiesti frigiderul

Frigiderul este un aparat longeviv, rezistand intre 10 si 15 ani. Exista insa semne ca acesta trebuie schimbat curand. Printre acestea se numara: condensul, inghetul, racirea insuficienta, incalzirea motorului, alterarea rapida a mancarii sau zgomotul excesiv. Problema principala cu frigiderele vechi este ca nu mai reusesc la fel de bine sa incetineasca inmultirea bacteriilor, iar mancarea se strica mai repede.

Cand sa inlocuiesti aragazul

Cuptoarele functioneaza corespunzator chiar si mai bine de 10 ani, dar in niciun caz mai mult de 15. In cazul aragazului, este preferabil sa te orientezi mai degraba dupa semnele de deteriorare, decat dupa vechime.

Daca in bucatarie miroase a gaz, daca ochiurile aragazului nu mai functioneaza la fel de bine sau daca flacara cuptorului se aprinde greu sau se stinge in timpul folosirii, acestea sunt semne ca trebuie sa renunti urgent la vechiul aragaz. Nu vrei sa astepti pana au loc scurgeri de gaz. In cazul unor plite electrice vechi, s-a observat ca se pot aprinde singure, ceea ce provoaca riscuri de incendiu, conform hunker.com.

Cand sa inlocuiesti masina de spalat

In medie, o masina de spalat functioneaza corespunzator timp de 10 ani. Exista mai multe semne ca e timpul sa inlocuiesti masina de spalat. Unul dintre ele e scurgerea apei, fara ca vreun furtun sa aiba o fisura. Daca masina de spalat se misca sau chiar se deplaseaza in timpul programului, a venit momentul sa renunti la ea. Uzura masinii de spalat se poate manifesta si prin mirosul neplacut al rufelor.

In plus, pe masura ce trece timpul, apare riscul ca vechea masina de spalat sa iti distruga hainele prin deteriorarea tesaturilor. Prin urmare, nu astepta pana cand masina de spalat iti distruge bluza preferata sau pana iti provoaca inundatii in casa.

Cand sa inlocuiesti cuptorul cu microunde

Un cuptor cu microunde poate functiona corespunzator cel mult 9-10 ani. Semnele ca acesta nu isi mai face treaba bine si ca e nevoie de o inlocuire sunt destul de clare. Un cuptor cu microunde uzat poate sa: scoata fum, miros de fum, zgomote sau scantei sau sa gateasca insuficient mancarea. E timpul sa inlocuiesti cuptorul si daca nu se inchide bine usa acestuia, sau daca nu ii mai functioneaza panoul de comanda. Riscuri apar doar daca usa cuptorului nu este bine sigilata in timpul functionarii.

Sursa foto: Shutterstock