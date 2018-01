5 sugestii pentru o casa primitoare

Desi nu exista o lista de obiecte sau obiceiuri care iti pot transforma locuinta intr-una primitoare, sunt totusi cateva lucruri pe care trebuie sa le ai in vedere.

O atmosfera primitoare nu este un detaliu ce poate fi explicat si nici nu exista o reteta exacta pentru a o obtine. Este acel ceva pe care o locuinta fie il are, fie nu. Orice casa primitoare este insa un adevarat camin pentru locuitori, de unde oaspetii nu mai vor sa plece.

Unele case iti ofera acea senzatie placuta de caldura si confort, de cum le treci pragul. Dar desi nu exista o lista de obiecte sau obiceiuri care iti pot transforma locuinta intr-una primitoare, sunt totusi cateva lucruri pe care trebuie sa le ai in vedere. Urmeaza sugestiile de mai jos, iar aprecierile nu vor intarzia sa apara.

Acorda atentie aspectelor care conteaza

In incercarea de a avea o locuinta cat mai atractiva, uneori uitam ca exista aspecte esentiale, care vor face din start o mare diferenta. Unul dintre cele mai importante este curatenia. O casa curata este una in care te simti bine, indiferent de stilul decorativ, sau de alte detalii ce tin de design. Cu totii stim ca timpul este mereu o problema, dar incearca sa-l folosesti in mod eficient. De exemplu, un aspirator performant te va ajuta sa reduci efortul depus la jumatate, iar un robot de curatat va indeparta singur praful si mizeria de sub paturi.

De asemenea, exista aparate ce curata in profunzime, avand si functie de mop - astfel de aspiratoare te ajuta sa aspiri si sa stergi suprafetele dure dintr-o singura miscare cu efort minim de partea ta. Informeaza-te corespunzator si alege cele mai convenabile optiuni pentru nevoile tale.

Un alt aspect ce nu trebuie omis e aerul de la interior. Aeriseste cu regularitate si asigura-te ca nivelul umiditatii este cel recomandat. Plantele decorative te vor ajuta sa pastrezi aerul curat si vor aduce un plus de culoare.

Armonia culorilor

Culorile pe care alegi sa le folosesti au o mare influenta asupra aspectului general al casei. Indiferent de preferinte, incearca sa creeazi o armonie vizuala, care sa ofere senzatia de confort. Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa decorezi folosind doar culori calde sau pastelate. Culorile puternice pot fi de o optiune inspirata, atata timp cat pastrezi echilibrul.

Poti alege sa decorezi folosind mai multe tonuri ale unei singure culori, sa creezi detalii colorate sau sa mizezi pe contrast. Albul sau negrul, folosite saparat sau impreuna, vor fi mereu o optiune in tendinte.

Foloseste-ti imaginatia si pune propriile idei in aplicare in loc sa copiezi ceva ce ai vazut in alta parte.

Sursele de lumina

Lumina poate oferi culoare, energie sau relaxare. Cu ajutorul corpurilor de iluminat poti crea atmosfera pe care ti-o doresti, in functie de destinatia fiecarei incaperi. Alege lumina alba, mai puternica, pentru bucatarie, baie, hol sau birou. Pentru dormitor sau sufragerie este recomandata lumina in nuante mai calde, care inspira liniste si calm.

Pe langa sursele principale, monteaza in fiecare incapere cateva corpuri de iluminat secundare. In acest fel vei putea adapta intensitatea si culoarea luminii la fiecare moment in parte.

Lumina naturala este chiar mai importanta decat cea artificiala, de aceea este recomandat sa te asiguri ca patrunde in cantitati cat mai mari la interior. Sunt de preferat ferestrele largi si perdelele care permit trecerea sa. O solutie eficienta pentru camerele intunecate de la mansarda este instalarea unui tunel solar.

Detalii de efect

Adori pictura, fotografia sau obiectele hand-made? Include astfel de detalii in stilul decorativ al locuintei. Poti aranja cateva tablouri in diferite forme pe un perete, sau poti sa le evidentiezi folosind un mini reflector.

Fotografiile spun povesti despre cei dragi si creeaza o senzatie de intimitate. Exista o multime de moduri in care poti sa le expui. Alege cateva rame interesante si asaza-le pe birou sau biblioteca. Creeaza un tapet din fotografii alb-negru sau modificate cu filtre de culoare.

Suvenirurile din calatorii vor face, de asemenea, mai primitoare orice locuinta. Pe langa faptul ca iti vor aminti de locurile pe care le-ai vizitat, iti vor oferi ocazia sa le povestesti prietenilor despre fiecare din ele.

Importanta confortului

Confortul este un detaliu necesar in orice casa primitoare. Este important ca in fiecare incapere sa existe un numar suficient de scaune, fotolii sau locuri pe canapea. Totodata, nu neglija modelele alese. Cele ergonomice ajuta la mentinerea unei pozitii corecte si sunt foarte comode.

De asemenea, unele canapele pot fi foarte incomode. Acorda atentie materialului, dar in special grosimii saltelei si formei sezutului. Mai ales in cazul in care ai destul de des musafiri care raman peste noapte.

Pernele au atat un rol decorativ, cat si unul util. Asaza-le in locurile in care ar putea fi necesare.

Daca acest lucru este posibil, opteaza pentru folosirea materialelor naturale. Lemnul, bumbacul sau matasea vor crea o atmosfera placuta, calda.

Urmand acelasi principiu, asaza cel putin un fotoliu langa biblioteca, o masuta langa canapea si o polita suplimentara, pe hol. Uneori mici detalii, aparent nesemnificative, contribuie extrem de mult la confortul pe care o locuinta il ofera.

Pe langa cele mentionate mai sus, care implica in principal aspectul casei tale, nicio locuinta nu poate fi primitoare fara o gazda pe masura. Atitudinea pozitiva, putina amabilitate si o mica doza de umor ii vor convinge pe toti cei care iti trec pragul sa se intoarca mereu cu drag.

Sursa foto: Shutterstock