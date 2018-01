O casa inseamna de fiecare data o munca in doi. Atunci cand unul nu este destul de implicat, apare frustrarea, exista probleme de cuplu, iar relatia se poate degrada. Unele aspecte din casa ar trebuie sa fie mai mult responsabilitatea barbatului. O renovare, o reasezare a mobilei, o extindere a casei si alte lucrari care tin de acest domeniu intra de obicei in atributiile unui barbat, insa nu toti prefera sa se implice.

Tocmai din acest motiv, iata 5 trucuri ca sa-l convingi sa se implice mai mult in problemele casei:

1. Nu il lasa singur

Daca este obisnuit sa fie absent din problemele casei, unul dintre lucrurile pe care trebuie sa le eviti este sa il lasi singur cu responsabilitati de care a fugit pana acum. Daca va propuneti sa va extindeti casa sau sa faceti o renovare completa, incearca sa-l atragi in planurile tale, fara sa simta o presiune cu care nu a fost obisnuit pana acum. In cel mai bun caz, documentati-va impreuna atunci cand aveti, spre exemplu, un astfel de proiect important de renovare in casa.

2. Spune-i ceea ce iti doresti de la el

Fara sa ii reprosezi ca niciodata nu contribuie la sarcinile casei, poarta o discutie clara si deschisa cu el in care sa-i spui ce iti doresti sa se schimbe pe viitor si cum va puteti imbunatati calitatea vietii impreuna. Cel mai important lucru este ca tonul sa fie pozitiv si constructiv. O cearta nu va duce niciodata nicaieri. In acelasi timp, mesajul trebuie sa fie personal. Explica-i cat de mult ar insemna pentru tine daca si el ar fi de un ajutor mai mare in anumite momente. Aceasta forma de sensibilizare va da roade in majoritatea situatiior.

3. Cand trebuie sa deschizi o discutie importanta

Evita sa deschizi subiectul anuntandu-l ca vrei sa vorbiti ceva important. Isi va da seama ca este o noua discutie despre relatia voastra si, cel mai probabil, va avea garda sus. Prinde-l relaxat sau concentrat pe o alta activitate, fie ca este vorba despre gradinarit sau cand gatiti impreuna. Va fi un moment potrivit sa puteti duce o discutie placuta.

4. Cand critica nu este constructiva

Ca regula generala, spiritul critic este foarte bun, insa sunt anumite momente cand nu e deloc util si nici recomandat. Intr-un scenariu precum cazul de fata, e important sa nu il critici pentru esecurile sale, daca vezi ca incepe sa se implice, cu pasi marunti, in treburile casei. Incurajeaza-l si ajuta-l sa ramana in aceeasi linie. Orice critica l-ar putea face sa revina la starea initiala.

5. Esti partenera pentru el, nu o mama

Acesta este un sfat pe care trebuie sa il tii minte mereu. Nu te comporta ca o mama pentru el, ci ca o partenera. Dincolo de obisnuinta gresita pe care o vei naste intr-o relatie, o astfel de situatie va face pe termen lung ca atractia dintre voi sa se diminueze. Evitand acest lucru, iti vei proteja, in primul rand, relatia.

Spune-ne si noua tu cum reusesti sa-l convingi sa se implice mai mult in treburile casei?

