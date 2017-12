“Spiritul sarbatorilor”, un termen de care te lovesti in fiecare iarna, nu trebuie sa fie doar o vorba goala. Sunt lucruri care trebuie facute la timpul potrivit, iar experientele minunate traite alaturi de familie reprezinta tema acestor sarbatori de iarna. Pentru ca zilele festive se apropie, asigura-ti tot confortul pentru tine si familia ta. Fara mare efort poti construi o atmosfera speciala pentru toti cei dragi din viata ta.

6 lucruri care nu trebuie sa lipseasca de sarbatori din casa ta:

1. Bradul de Craciun

E un element care nu trebuie sa lipseasca din nicio casa in perioada de iarna. Fie ca este un brad natural sau unul artificial, iti garantam ca va fi atractia numarul unu din casa ta, iar copiii se vor indragosti de el. Bradul de Craciun aduce caldura intr-o locuinta, liniste si ajuta la formarea unei atmosfere speciale in sanul oricarei familii.

2. Un pahar de relaxare

Sarbatorile de iarna reprezinta in primul rand oportunitatea de a te vedea cu familia, prietenii si toti cei dragi. Fiecare seara poate fi una de povesti, cu adevarat speciala, care te va ajuta sa uiti de momentele mai grele din an. Si cum poti intampina mai bine toate aceste persoane importante din viata ta, daca nu cu o astfel de sticla de vin rosu. E una dintre alegerile fine si sanatoase pe care le-ai putea face de acest Craciun.

3. O casa luminoasa

Dupa ce ti-ai impodobit bradul de Craciun, nu uita ca sarcina ta nu s-a incheiat. Lumineaza-ti intreaga casa in aceasta iarna cu becuri decorative. Un detaliu atat de mic iti va reaminti in fiecare clipa ca e o perioada speciala din an care merita traita din plin.

4. Coltul tau de liniste

Pentru zilele urate in care nu iti va veni sa iesi din casa, fa-ti coltul tau de liniste de care sa te bucuri in fiecare clipa. Un fotoliu mare, o patura calduroasa, o pereche de sosete groase si pufoase si un teanc de carti in care sa te pierzi cu mintea. Daca mai adaugi aici si acel pahar de vin rosu de la punctul 2, cu o muzica placuta pe fundal, nu vei mai avea nevoie de nimic altceva.

5. O lista de rezolutii

Fiecare inceput de an vine cu propriile ambitii, planuri, probleme de rezolvat si vise de care ti-a fost teama sa te atingi pana acum. E obligatoriu sa ai in casa o lista de rezolutii pentru urmatorul an sau poate pentru urmatorii ani. Poti trece lucruri punctuale, precum activitati speciale pe care vrei sa le faci sau locuri pe care visezi sa le vezi, sau poti trece lucruri abstracte, precum sentimente pe care iti doresti sa le traiesti in urmatorul an. Foloseste orice functioneaza pentru tine, pentru ca aici nu sunt reguli. Un singur lucru trebuie sa-l mai faci. Cauta sa tii acea lista undeva la vedere si la indemana. Pentru ca de fiecare data cand te vei indeparta de lucrurile pe care le vrei cu adevarat, sa-ti amintesti care sunt acestea.

6. Arome si gusturi

De sarbatori, o casa trebuie sa miroasa irezistibil. Prajiturile proaspete, vinul fiert cu scortisoara, toate vor contribui la acea atmosfera de vis pe care orice femeie o cauta in fiecare zi. Nu-ti refuza aceasta placere si pregateste-te sa o impartasesti cu cei pe care ii consideri apropiati.

Spune-ne si tu care sunt lucrurile de care nu te poti desparti niciodata, in casa ta, de Craciun.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright Aleksandra Suzi