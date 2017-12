4 moduri in care te afecteaza lumina din locuinta

Unele voci sustin ca teoria conform careia culorile ne afecteaza starea de spirit nu sta in picioare. Diverse studii arata insa altceva: culoarea ne influenteaza nu doar emotiile, ci si deciziile de cumparare, dar la fel de importanta este lumina din spatiile in care ne petrecem cel mai mult timp.

Mai mult decat atat, in localitatile Nara (Japonia) si Glasgow (Scotia), autoritatile au decis in urma cu cativa ani sa introduca iluminatul in nuante de albastru, pe strazi, pentru a preveni criminalitatea.

Potrivit profesorului Tsuneo Suzuki, de la Universitatea Keio din Japonia, citat de The Seattle Times, motivul pentru care a fost aleasa o astfel de solutie ar putea fi acela ca albastrul are un efect calmant, dar trebuie luat in calcul si faptul ca lumina albastra este una neobisnuita, care nu te incurajeaza sa petreci mult timp “sub” ea.

Iata de ce, atunci cand redecoram locuinta, este important sa acordam atentie nu doar nuantelor alese pentru vopsirea peretilor, ci si culorilor si intensitatii luminii. De asemenea, nu trebuie sa alegem la intamplare nici draperiile sau jaluzelele, unele culori aducand lumina in casa, in timp ce altele micsoreaza vizual spatiul.



Iata cateva dintre principalele efecte pe care lumina din locuinta le poate avea asupra starii noastre:



Ne influenteaza emotiile. Lumina naturala are un efect calmant, drept pentru care oricine se simte bine in casele cu ferestre largi, dar o stare de bine aduce si lumina alba, calda, pe care o poti obtine cu diferite corpuri de iluminat, de la lampile suspendate, la spoturile incastrate. Ce sa eviti: lumina in nuante reci si instalarea unui singur corp de iluminat in spatiile mari, precum livingul.

Ne afecteaza nivelul de concentrare. Nu intamplator lumina din cladirile de birouri este diferita de cea de acasa: ea are un rol specific, legat de cresterea capacitatii de concentrare si a productivitatii. Pentru biroul de acasa, instaleaza lampi de masa cu LED, care ofera o cantitate suficienta de lumina, dar, in acelasi timp, isi regleaza intensitatea.

Ne afecteaza vederea. Nu este o informatie noua si, cu toate acestea, cei mai multi dintre noi ignora importanta acestui aspect, alegand becurile si lampile la intamplare sau amplasand biroul cu spatele la fereastra.

Ne influenteaza deciziile. Studiile arata ca decizia de cumparare la raft este determinata, printre altele, si de culorile ambalajelor. Albastrul, de exemplu, transmite incredere, pe cand rosul ne face sa luam decizii spontane. Acelasi lucru ar putea fi valabil si in cazul luminilor colorate, care ne pot influenta starea de spirit si, intr-un final, deciziile.

Care este cea mai buna lumina iarna

Iarna, cand zilele sunt atat de scurte, ai nevoie de lumina din plin. Daca de obicei folosesti mai putine becuri, este momentul sa mai aprinzi cateva, iar daca iti doresti o schimbare de decor, nu investi foarte mult, ci alege doua lampi de podea, cu lumina calda, aurie, pe care le instalezi in sufragerie si care vor face casa buna cu decoratiunile de Craciun. Cat despre designul lampilor, la moda sunt materialele textile si lampile din elemente metalice.



