4 detalii stilate pentru locuinta ta, cu care iti poti impresiona usor oaspetii

Se apropie perioada sarbatorilor, una aglomerata mai ales pentru cei care planuiesc sa dea o masa mare de Craciun sau Revelion, chiar la ei acasa, unde sa isi invite familia sau prietenii apropiati. Pe langa bucatele traditionale pe care le vei pregati, mai exista un detaliu care sigur te va preocupa: aspectul locuintei tale.

An de an, petrecem zile intregi pentru a face curatenie luna in casa, inainte de sarbatori. Totul trebuie sa straluceasca si sa arate impecabil, atat pentru noi insele, dar mai ales pentru a le face o impresie buna celor care ne calca pragul. Chiar daca oaspetii nostri vin mai mult pentru a ne vedea si a petrece o seara placuta impreuna, este o greseala sa credem ca ei nu observa micile detalii din locuintele noastre. Iata ce schimbari poti face rapid, astfel incat casa ta sa impresioneze si cele mai pretentioase gusturi:

Pune pret pe un aspect impecabil al locuintei tale

Chiar daca mobilierul este nou si arata impecabil, parchetul este proaspat lustruit, iar masa din bucatarie straluceste de curatenie, un singur detaliu poate da de gol „varsta” casei tale. Finisajele care fac trecerea dintre mobilier si pereti sau parchet si ziduri sunt primele care se deterioreaza in timp si ajung sa capete un aspect ros si invechit. Din fericire, aceste finisaje - plintele - sunt extrem de usor si ieftin de inlocuit. Pentru acest sfarsit de an, poti alege astfel de plinte decorative pentru casa ta, care iti vor pune in valoare designul incaperii, ii vor oferi structura si un aspect neted, finisat. Dupa cum vezi, acestea sunt simplu de montat, dar au puterea de a aduce o mare schimbare in casa ta.

Pregateste un colt cu aperitive chiar in living

Chiar daca ai terminat la timp de preparat toate mancarurile, ar fi bine sa organizezi un bufet suedez cu aperitive, chiar in camera in care iti vei primi oaspetii. Oricat ai incerca sa pui masa la o ora anume, intotdeauna vor aparea mici intarzieri: musafiri care nu reusesc sa ajunga la timp, o friptura care mai are de stat o jumatate de ora in cuptor sau o sticla de vin pe care ai uitat sa o pui din timp la rece. Astfel, oaspetii tai isi vor putea potoli foamea cu o gustare si vor avea si un subiect de conversatie. Poti incerca un platou cu branzeturi sau unul cu specialitati de mezeluri italiene, un platou de tapas sau mini sandvisuri.

Decoreaza spatiul de la intrarea in locuinta

Indiferent ca stai la bloc sau la casa, intrarea in locuinta ta ar trebui sa capete un aer festiv, imbietor, care sa le promita subtil oaspetilor tai o atmosfera vesela, de sarbatoare. O coroana de brad la intrare sau o ramura de vasc, o betea lucrata manual sau un covoras in culori festive vor face o prima impresie buna si le vor transmite oaspetilor tai ca esti o persoana careia nu ii scapa din vedere nici cele mai mici detalii. De asemenea, in holul de la intrare ai grija sa ai o bancheta si un cuier in care oaspetii tai sa isi lase hainele si pantofii. Daca invitatii tai se vor descalta la intrare, este bine sa le oferi niste papuci de casa, astfel incat sa nu le fie frig sau sa se simta incomod in casa ta.

Nu uita sa pregatesti baia

Baia ar trebui sa fie curatata temeinic si sa miroasa proaspat, inainte de sosirea oaspetilor tai. Trebuie sa te asiguri ca ai pus o rola noua de hartie igienica, prosoape curate si ca ai deschis un nou sapun sau ai umplut recipientul cu sapun lichid. De asemenea, asigura-te ca ai golit cosul de gunoi din baie si ca oglinda luceste de curatenie. O vaza cu flori albe plasata pe un raft sau pe un colt al cazii poate fi un detaliu care sa dea un plus de stil si eleganta baii tale si sa iti impresioneze placut musafirii.



Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Photographee.eu