Cum sa organizezi eficient o locuinta mica atunci cand ai o familie mare

Apartamentele de bloc nu sunt foarte generoase cand vine vorba despre spatiu, asa ca e nevoie sa apelezi la cateva solutii istete.

Sa organizezi spatiul tinand cont de nevoile intregii familii este o adevarata provocare, mai ales atunci cand vorbim despre un apartament mic. In plus, cu fiecare an ce trece mai adunam lucruri si casa devine pur si simplu neincapatoare. Ce putem face pentru a plia spatiul de care dispunem pe nevoile noastre? Iata cateva solutii:

1. Identifica si scapa de obiectele inutile

Primul pas catre a avea parte de mai mult spatiu in casa este sa o eliberezi de tot ce este in plus. Hainele pe care nu le-ai mai purtat de cativa ani si despre care speri ca vor reveni in trenduri, aparate vechi, stricate, dar pe care sotul tau spune ca o sa le repare, jucarii de care cei mici nu s-au mai atins de anul trecut - toate aceste obiecte (pe care cu siguranta le ai si tu in apartament) ocupa loc in mod inutil in casa ta si o aglomereaza. In intreaga casa poti gasi lucruri numai bune de aruncat sau de donat, asa ca nu ai niciun motiv sa le lasi sa-ti rapeasca din spatiul pe care il poti folosi in alte moduri.

2. Obiectul de mobilier cel mai important cand ai o locuinta mica

Ce devine esential cand locuinta ta este mica? Spatiul de depozitare, cu siguranta. Dulapurile devin, astfel, printre cele mai importante obiecte de mobilier si trebuie alese cu multa grija, astfel incat sa-ti ofere suficient spatiu de depozitare fara sa ocupe prea mult loc in camera. Daca te uiti printre aceste dulapuri pentru dormitor vei observa ca este chiar usor sa gasesti unele care sa se plieze pe toate nevoile tale.

Totodata, cand vine vorba despre dulapuri, poti opta si pentru unele facute la comanda pentru balcon sau hol. In ambele spatii poti avea cate un dulap inalt pana in tavan, nu prea lat - circa 10 cm, si care sa te ajute sa depozitezi o multime de lucruri, de la haine si pana la jucarii sau diverse scule - surubelnita, patent etc.

3. Opteaza pentru obiecte de mobilier gandite pentru locuinte mici

Un pat queen size, inalt si cu picioare intr-un design deosebit este o alegere stilata, insa nu este deloc una potrivita pentru o casa mica. Opteaza, in schimb, pentru un pat de dimensiuni mai mici, cu spatiu de depozitare sub el si care sa iti permita sa mai pui si alte lucruri in camera.

Gandeste fiecare lucru pe care il cumperi din perspectiva spatiului de depozitare. Masuta de cafea din living, taburetele din jurul ei, canapeaua, patul din camera copilului - toate acestea ar putea avea spatii de depozitare, care sa te ajute sa-ti organizezi mai bine casa si sa economisesti spatiu.

4. Foloseste obiecte special concepute pentru a organiza mai bine spatiul si casa

In magazinele de bricolaj sau cu decoratiuni pentru casa poti gasi nenumarate obiecte pentru depozitare: cutii in care sa pui jucarii si pe care sa le asezi unele peste altele, obiecte de depozitat usoare, din plastic, prevazute cu sertare pentru diverse lucruri, cum ar fi trusa de cusut. Nu uita nici de solutiile de depozitare mai neconventionale, cum ar fi pungile vidate, care te ajuta sa depozitezi haine si alte obiecte voluminoase (perne, pilote, paturi) astfel incat sa nu iti mai ocupe prea mult loc.

Idei sunt nenumarate, trebuie doar sa fii deschisa si sa-ti faci timp sa le pui in aplicare. Vei observa ca, daca analizezi toata locuinta ta, vei observa o multime de oportunitati de depozitare si economisire a spatiului.



Sursa foto: Evgeny Atamanenko/Shutterstock