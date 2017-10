3 reguli de care sa tii cont atunci cand amenajezi bucataria

Gaseste-ti inspiratia in toate momentele frumoase ce vor veni in bucatarie si apuca-te de amenajat cu entuziasm si un plan bine definit.

Bucataria este locul ce transforma o casa in “acasa”, datorita mirosurilor imbietoare ale prajiturilor din cuptor si al mancarii aburinde. E spatiul care aduce magia Craciunului pe masa, unde inveti sa tai o ceapa fara lacrimi, fie cu ajutorul unei lamai sau sub apa rece, si locul unde se prepara torturile zilelor de nastere. Gaseste-ti inspiratia in toate momentele frumoase ce vor veni in bucatarie si apuca-te de amenajat cu entuziasm si un plan bine definit.

Contribuim si noi cu cateva idei pentru alegerea unui mobilier de bucatarie potrivit spatiului si familiei tale, precum cel de la Elvila.

1. Ia in calcul intretinerea mobilierului pe termen lung

Daca iti place stilul deschis, cu rafturi pe care sa pui accesorii, cani sau chiar si farfurii, totul la vedere, nu te rezuma doar la faptul ca este un stil modern, in tendinte. Ia in calcul si praful care se depune mult mai usor pe obiectele expuse si ca va trebui sa le cureti sau sa le clatesti mai des. Iar daca ai o pisica sau un copil mic, ar putea fi obiectul unor accidente.

Daca te gandesti sa cumperi mobila lucioasa pentru aspectul ei stralucitor, nu uita ca aceasta este cel mai usor de patat iar amprentele sunt foarte vizibile pe ea. Ar putea fi problematica, intr-o familie cu multi membri.

2. Exploateaza eficient spatiul

O bucatarie completa contine o multime de vase si ustensile care duc, uneori, la o problema de spatiu. Daca ai o bucatarie mica, profita de fiecare centimetru pentru a face loc colectiei tale de farfurii, cratite si accesorii.

Incepe prin a masura chiar si de doua ori dimensiunile bucatariei si gandeste-te cum poti profita de spatiu, fara sa-l aglomerezi. Gatitul necesita mobilitate si este foarte important ca bucataria sa fie aerisita, astfel incat sa te poti misca in voie in timp ce prepari meniul, cat si atunci cand ceilalti membri ai familiei se aduna acolo.

Incearca sa incastrezi electrocasnicele in mobila: cuptorul si plita, masina de spalat vase, ba chiar si frigiderul. In plus, poti profita de spatiul de deasupra frigiderului pentru a amenaja un loc de depozitare, dar poti aduce si dulapurile superioare pana aproape de tavan. Poti adauga dulapuri chiar si deasupra ferestrei, atata timp cat nu deranjeaza sistemul de evacuare al centralei de apartament sau al hotei. Depoziteaza obiecte pe care nu le utilizezi frecvent in locurile din afara ariei pe care o poti accesa cu mana si foloseste o scara, pe care sa o ai la indemana, in bucatarie, pentru momentele cand trebuie sa le iei din dulap.

Daca ai rafturi in bucatarie, pastreaza ordinea si curatenia folosind cutii de depozitare cu etichete in care sa depui borcane, vase, cratite sau accesorii. Pastreaza tocatoarele intr-un cos frumos impletit. Adauga usilor dulapurilor sisteme de depozitare pentru obiecte mici: conserve, dulciuri ambalate, sticle.

Poti opta si pentru mese si scaune care se pliaza atunci cand nu sunt folosite.

3. Alege mobila in functie de stilul tau de viata

Studiaza obiceiurile familiei tale si gandeste-te cum pot influenta ele aspectul mobilierului din bucatarie, pe termen lung.

Atunci cand mobilezi o camera, elementele de mobilier ar trebui sa se potriveasc cu scopul camerei. Mobilierul variaza in functie de modul cum folosesti bucataria. De exemplu, daca locuiesti singur si nu ai multi oaspeti, nu este necesara o masa mare de bucatarie. Daca intentionezi sa aduci multi musafiri, insa, este util sa ai o multime de scaune pentru invitati.

In plus, o familie cu copii nu ar trebui sa cumpere mobilier din sticla pentru bucataria lor. Ia in considerare si stilul tau de gatit, pentru a stabili numarul locurilor de depozitare, dar si cel al accesoriilor sau al tipurilor de electrocasnice. Daca majoritatea meselor le iei in oras, atunci rezuma-te la un numar limitat de farfurii, vase si tacamuri, pentru a nu aglomera bucataria cu locuri de depozitare inutile.

Cel mai bun mod de a alege bucataria este stabilindu-ti cateva repere de dinainte si analizand apoi piata, pe site-urile magazinelor de specialitate sau la fata locului. Mobila de bucatarie vine intr-o multitudine de forme si culori, asa ca ia si aceste aspecte in calcul, inainte sa decizi. Armonia elementelor din bucatarie este esentiala pentru un aspect placut.

