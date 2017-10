Toamna ne inspira sa fim creativi si sa ii aducem abundenta nu doar in suflete, dar si pe mese. Chiar daca, poate, timpul nu ne permite sau nu suntem tocmai cei mai mari bucatari di lume, din cand in cand sau atunci cand impartasim bucate alese cu cei dragi, decorarea mesei cu motive de toamna precum frunze, dovleci, ghinde, flori, fructe de maces, decoratiuni tematice etc poate fi un prilej de bucurie. Iata 16 idei foarte interesante de amenajare si decorare a mesei toamna: